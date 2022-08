Nelle nuove puntate di “Sei sorelle”, in onda da lunedì 22 a venerdì 26 agosto, Adela comincia a pensare alle nozze con Mauro; la scelta di pubblicare alcuni racconti con uno pseudonimo maschile, crea qualche inconveniente a Celia; tra Blanca e Rodolfo continua il tira e molla. Di seguito le anticipazioni delle nuove puntate.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 22 al 26 agosto 2022

Costretta ad una pausa forzata, Francisca è stata rimpiazzata nel ruolo di cantante dell’Ambidù. La donna chiede allora a Luis di accompagnarla al locale per assistere all’esibizione della nuova misteriose voce. Mentre Mauro si dichiara ad Adela, Blanca continua ad evitare accuratamente Rodolfo. La ragazza confessa poi a Donna Dolores di voler rompere il fidanzamento con l’uomo, anche se in un secondo momento decide di perdonarlo. Celia intanto riceve una buona notizia: qualcuno vuole pubblicare i suoi racconti, anche se lei è intenzionata ad utilizzare uno pseudonimo.

Salvador invita Diana ad una cena per festeggiare gli ottimi recenti affari di lavoro: l’uomo dichiara poi il suo amore alla donna. Elisa chiede a Carlitos di organizzare un incontro con il suo amico Arturo. Ad un passo dal matrimonio, Adela chiede a zio Ricardo di accompagnarla all'altare; ma nell’attesa del ritorno di Mauro, la donna si accorge di alcune pratiche da risolvere. Celia intanto decide di firmarsi con lo pseudonimo di Roman Caballero, ma quando un giornalista vuole intervistare il fantomatico scrittore, la donna dovrà trovare una soluzione per mantenere l’anonimato.

Dove vedere Sei sorelle

Le nuove puntate di Sei sorelle vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.