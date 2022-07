In onda da lunedì 25 a venerdì 19 luglio, la soap opera spagnola Sei sorelle propone una settimana ricca di eventi: fa notizia l’aggressione di Joaquin ai danni di Celia. Quest’ultima testimonia a favore di Miguel. Sulle sorelle incombono nuove minacce, mentre il corteggiamento di Salvador a Diana genera più di un malinteso. Di seguito le anticipazioni delle nuove puntate.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 25 al 29 luglio 2022

Francisca viene a sapere che Joaquin ha aggredito Celia e invita la donna a sporgere denuncia. Per difendere la Celia, Miguel finisce a sua volta per litigare con Joaquin. Don Luis si reca all’Ambidù per assistere allo spettacolo della “Bella Margarita”. Elisa sogna di debuttare in società. Salvador scopre chi è l’informatore di Don Ricardo, incaricato di comunicargli le questioni interne della fabbrica. Zia Adolfina tenta la difficile riconciliazione tra le sorelle Silva e Don Ricardo. Per le sorelle si aggiunge però un ulteriore problema: un’operaia le minaccia, promettendo di rivelare proprio a Don Ricardo la loro presenza in fabbrica. Adela riceva l’inaspettata visita di un vecchio amico. Salvador corteggia Diana in modo aperto; con l’intenzione di far ingelosire l’uomo Elisa bacia Carlitos, ma il momento viene catturato dagli occhi di Sofia. All’Ambidù viene assunto un nuovo pianista, il cui pessimo carattere esaspera Antonia ed Enrique. Celia testimonia a favore di Miguel, permettendo così il rilascio dell’uomo. Diana dispensa consigli di buone maniere a Chelito, per renderla una fidanzata verosimile di Salvador.

Dove vedere Sei sorelle (dal 25 al 29 luglio 2022) in tv e in streaming

Le nuove puntate di Sei sorelle vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.