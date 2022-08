I personaggi di “Sei sorelle” vivono di dubbi, incertezze e illusioni. Nel corso della nuova settimana di programmazione (22-26 agosto) tiene banco il ricatto di Amalia a Francisca, ma tutti dovranno affrontare una minaccia ben più grave: la diffusione del vaiolo, che obbliga alla quarantena sia la fabbrica che la casa delle Silva. Leggiamo le anticipazioni delle nuove puntate.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 29 agosto al 2 settembre 2022

Rientrato da Londra, Mauro ribadisce ad Adela la sua intenzione di sposarla, ma la donna fatica a rivelargli le critiche condizioni economiche in cui versa. Le attenzioni di Rodolfo sono tutte per Blanca: una situazione, questa, che fa sentire Donna Dolores trascurata. Nel frattempo Francisca dà lezioni di canto ad Amalia. Per ritrovare il denaro appartenente alla Tessuti Silva e da lui sperperato, Salvador prova a fare il colpo grosso ad un tavolo da poker. Petra continua a chiedere a Benjamin notizie su sua madre, ma lui non le risponde. Intanto Amalia scopre l’identità della Bella Margherita: finirà con il ricattare Francisca. Elisa è in procinto di festeggiare al casinò il suo debutto e chiede una mano a Donna Dolores. Fa scalpore la morte di un operaio. Cristobal imputa questa tragedia al vaiolo e mette l’attività in quarantena. In breve tempo il virus si diffonde: Benjamin si ammala ed anche Francisca finisce per essere contagiata, obbligando alla quarantena anche Casa Silva. Blanca veste per l’occasione i panni da infermiera.





Dove vedere Sei sorelle (dal 29 agosto al 2 settembre 2022)

Le nuove puntate di Sei sorelle vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.