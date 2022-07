La settimana di “Sei sorelle”, soap opera spagnola di Rai 1, dedica ampio spazio alla vicenda di Adela: qualcuno le manda molti mazzi di fiori e lei è decisa a scoprire l’identità dell’ammiratore segreto. La salute di Rosalia peggiora, ma anche Blanca è vittima di uno stato critico. Furioso il litigio tra Elisa e Diana. Di seguito le anticipazioni delle nuove puntate.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 4 all’8 luglio 2022

La salute di Rosalia continua a peggiorare; anche se è stato bandito da casa Silva, Cristòbal è il più determinato ad aiutarla. Petra prova a organizzare un incontro tra il cugino Miguel e Celia, sperando che fra i due possa nascere qualcosa di bello. La ragazza resta però colpita da Joaquin, cugino del ragazzo. Adela riceve mazzi di fiori da un ammiratore segreto. Queste attenzioni cominciano a generare dei pettegolezzi. Successivamente la donna riceve anche un biglietto con una proposta. Merceditas aiuta la donna a scoprire la vera identità dell’ammiratore segreto. Insofferente, Victoria concede a Rodolfo un ultimatum, intimandolo di sciogliere il fidanzamento con Blanca. Ma la salute di quest’ultima è scricchiolante. Intanto Don Luis guadagna un’audizione importante per Francisca. Elisa coglie sul fatto le effusioni tra Diana e Salvador; le due donne litigano animatamente. Per finire, assistita da Gabriel, Francisca fruga i sospetti di Lucia, che dice di conoscere l’identità di Margarita.

Dove vedere Sei sorelle (dal 4 all’8 luglio 2022)

Le nuove puntate di Sei sorelle vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, su RaiPlay.