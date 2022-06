Seconda settimana di programmazione per la soap opera spagnola Sei sorelle, scelta da Rai 1 per coprire una importante fascia quotidiana del proprio palinsesto. Nelle puntate in onda dal 6 al 10 giugno 2022, le protagoniste sono costrette ad agire in prima persona per fronteggiare i gravi problemieconomici che affliggono l’azienda di famiglia. Leggiamo le anticipazioni delle puntate.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 6 al 10 giugno 2022

Dopo la morte del padre le sei sorelle devono fare fronte alla crisi economica dell’azienda di famiglia e allo sciopero dei lavoratori. Diana cerca un prestito a Don Aurelio e Adela ha un colloquio con German per non perdere un cliente. Intanto Blanca viene invitata a una cena di beneficenza dalla suocera; la ragazza è però pensierosa perché si accorge che le spese per i preparativi delle nozze sono particolarmente alte. Soffocata dai problemi, Diana propone alle sorelle di lavorare in fabbrica. Gabriel suggerisce a Francisca un modo per lavorare nel locale dei suoi genitori mantenendo l’anonimato. Intanto Jesus vuole convincere Miguel a denunciare la fabbrica a causa di un infortunio scaturito dal malfunzionamento di un telaio. Elisa decide di incontrare Salvador, tenendo le sorelle all’oscuro.

Dove vedere Sei sorelle (dal 6 al 10 giugno)

Le puntate di Sei sorelle vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, su RaiPlay.