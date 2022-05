Sbarca anche da noi, su Rai 1, la soap opera spagnola Sei sorelle (in originale Seis Hermanas). Nelle puntate in onda dal 30 maggio al 3 giugno facciamo la conoscenza delle protagoniste. La morte del padre, don Fernando, lascia le donne in uno stato incerto (specie economicamente). Gli ostacoli da superare saranno parecchi. Leggiamo le anticipazioni settimanali.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno 2022

Madrid, 1913. Sei sorelle si preparano a un lieto evento: la festa di fidanzamento di una di loro, Blanca, con il rampollo della famiglia Loygori. Tutto sembra andare a gonfie vele e al ricevimento si presenta anche l’affascinante Salvador Montaner, quando le ragazze devono far fronte all’improvvisa scomparsa del padre, don Fernando. Cosa fare? Per mantenere il proprio status sociale tentano dunque di tenere la notizia nascosta e assumono la gestione dell’azienda di famiglia, Tessuti Silva. Salvador viene nominato nuovo direttore dell’attività, ma per le ragazze si presentano i primi grandi problemi. Ad complicare le cose ci si mette zio Ricardo, che sembra tramare contro le nipoti. Nel frattempo anche l’umore dei lavoratori della fabbrica cala a picco: non ricevono lo stipendio da settimane e non hanno più intenzione di starsene in silenzio. Le sorelle sono così costrette a darsi da fare, mettendosi alla ricerca di umili lavori.

Dove vedere Sei sorelle (dal 30 maggio al 3 giugno)

Le puntate di Sei sorelle vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, su RaiPlay.