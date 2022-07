Tra le vicende che segnano la settimana di “Sei sorelle”, soap opera spagnola di Rai 1, troviamo quelle legate a Zia Adolfina, che con le sue maniere invadenti diventa a tutti poco gradita, anche se tenta una riconciliazione tra Don Ricardo e le sorelle. Tiene poi banco l’aggressione di Joaquin ai danni di Celia, episodio che colpisce profondamente più di un personaggio. Di seguito le anticipazioni delle nuove puntate.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022

Zia Adolfina sembra ormai essersi stabilizzata in casa Silva, ma la sua presenza è a dir poco ingombrante e indigeribile ai più. Blanca e l’insofferente Rodolfo litigano, ma la donna finisce con il perdonare l’uomo. Il maestro Tabuyo assiste allo spettacolo della “Bella Margarita”. Nel frattempo Diana e Salvador mentono ad Adolfina, dicendole che Don Fernando è ancora vivo. Dolores fornisce preziosi consigli matrimoniali a Carolina, che da tempo vive un’unione coniugale infelice. Blanca prova ad avvicinare i fratelli Cristobal e Rodolfo, anche se ignora i motivi che sono alla base del loro dissidio. Adela scopre la gravidanza di Carolina, mentre Celia vuole riavvicinarsi a Joaquin. Ma quest’ultimo aggredisce la donna: Francisca viene a sapere dell’accaduto e invita Celia a denunciarlo. Per difendere la donna, Miguel finisce a sua volta per litigare con Joaquin. Successivamente anche Don Luis si reca all’Ambadù per assistere alla “Bella Margarita”, mentre Elisa sogna di debuttare in società. Salvador scopre chi è l’informatore di Don Ricardo, che aggiorna l’uomo sulle questioni interne della fabbrica. A tentare la complicata riconciliazione tra le sorelle e Don Ricardo sarà proprio la tanto discussa Zia Adolfina.

Dove vedere Sei sorelle (dal 18 al 22 luglio 2022)

Le nuove puntate di Sei sorelle vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.