Sei sorelle, le anticipazioni della soap di Rai 1, dal 27 giugno al 1° luglio 2022

In onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, la soap opera spagnola “Sei sorelle” ci presenta una settimana caratterizzata da rapporti in crisi e nervi tesi: dai fratelli Lygorri a Francisca e Gabriel fino a Miguel e Petra. Intanto Don Ricardo e Carolina sono determinati a mettere le sorelle in seria difficoltà. Leggiamo le anticipazioni delle nuove puntate.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 27 giugno al 1° luglio 2022

Francisca è divisa tra l’attrazione nei confronti di Gabriel e le attenzioni di Don Luis; nel frattempo Lucia, amica della donna, torna da Parigi. Carolina indossa l’abito che le ha regalato German e si reca a casa di Adela. Intanto i fratelli Lygorri vivono un rapporto molto teso. La relazione tra Victoria e Rodolfo continua, lontano da occhi indiscreti. Elisa ha un appuntamento con Salvador. Le sorelle sono preoccupate per lo stato di salute di Rosalia, che sembra peggiorare; inoltre incombe su di loro Don Ricardo, ben intenzionato a contribuire al fallimento della Tessuti Silva. Miguel teme seriamente che Petra possa tradirlo: Celia vorrebbe aiutarli e organizza per loro una romantica cena. Carolina vuole screditare la reputazione delle sorelle Silva e continua imperterrita a diffondere pettegolezzi sul loro conto. German si accorge di tutto ciò e le offre un ultimatum. Adela confessa alle Silva l’insana relazione che aveva con il marito. Francisca e Gabriel litigano a causa della scenata di gelosia che l’uomo ha fatto lei in presenza di Don Luis.

Dove vedere Sei sorelle (dal 27 giugno al 1° luglio 2022)

Le nuove puntate di Sei sorelle vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, su RaiPlay.