Sei sorelle, su Rai 1: le anticipazioni dall’8 al 12 agosto 2022

Nel corso dell’appuntamento quotidiano con “Sei sorelle” vedremo l’evolversi di diverse vicende: in fabbrica gli operai si rendono protagonisti di una protesta, ma al contempo le Silva devono occuparsi dell’acquisto di una stampatrice. Blanca scopre che Rodolfo ha una relazione segreta con Victoria. Don Luis sfida un uomo a duello in onore di Francisca. Leggiamo tutte le anticipazioni della settimana.

Sei sorelle, le anticipazioni dall’8 al 12 agosto 2022

Nella fabbrica delle sorelle Silva scoppia il caos quando gli operai scoprono che le colleghe donne stanno guadagnando quanto loro. Inoltre la Tessuti Silva deve anche fare i conti con le nuove tecnologie, e l’acquisto di una macchina stampatrice sembra ormai inevitabile. Cristòbal comunica a Blanca che Rodolfo ha una relazione segreta (ormai di vecchia data) con Victoria. Blanca vorrebbe lasciare Rodolfo, ma è spaventata all’idea di uno scandalo pubblico. La coppia di amanti comincia intanto a meditare una fuga. Celia si rende conto che vorrebbe diventare una scrittrice e, al contempo, si scopre innamorata di Petra. Francisca respinge l’invito di Don Luis e medita sui sentimenti che nutre per Gabriel.

Dal canto suo Luis sfida un cliente dell’Ambigù per difendere l’onore della donna. Adela riceve da Mauro una proposta davvero inaspettata. Carolina vorrebbe, più di ogni altra cosa, rimanere incinta e arriva a rivolgersi ad una fattucchiera. Blanca comincia a credere che sua madre abbia avuto una relazione con Don Ricardo. Nel frattempo Salvador e Diana provano a limitare la perdita economica e a vendere tutti i tessuti della fabbrica già stampati.

Dove vedere Sei sorelle (dall’8 al 12 agosto 2022)

Le nuove puntate di Sei sorelle vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.