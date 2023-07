Leggiamo le trame delle nuove puntate della soap opera spagnola "Sei sorelle", in onda su Rai 1 da lunedì 10 a venerdì 14 luglio 2023. Tra gli avvenimenti più importanti, l'infelice debutto di Elisa, la nuova aggressione subita da Francisca e l'apertura di Blanca alla proposta di matrimonio fatta da Rodolfo.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 10 al 14 luglio 2023

Francisca riceve una buona notizia in campo professionale: è stata scelta come sostituta nella rappresentazione della celebre opera “Le nozze di Figaro”. A Carolina, intanto giunge una minaccia dalla vera mamma del bambino: qualcuno le intima di non rivelare il segreto. Elisa è molto eccitata per il suo debutto e se ne vanta con la sua amica Sofia. Nel frattempo Rodolfo comincia a capire che Blanca prova dei forti sentimenti nei confronti di suo fratello.

Don Ricardo va in prigione a far visita ad Adela e coglie l'opportunità per minacciarla. Francisca intanto riceve una nuova aggressione da parte di un cliente dell'Ambigù. Dopo lunghe riflessioni Blanca è giunta alla conclusione che accettare la proposta di matrimonio di Rodolfo potrebbe essere una saggia idea; Donna Dolores, però, la pensa in modo totalmente opposto ed è pronta ad alzare la voce.

Elisa attendeva da tempo il suo debutto in società, ma l'emozione si consuma velocemente quando, giunti al dunque, veniamo a sapere che Sofia - di proposito, per farle un dispetto - non ha mandato gli inviti. Ciò avviene all'insaputa di Elisa, che medita, indistintamente, vendetta nei confronti delle sorelle, responsabili a suo dire del grande fallimento.

Petra chiede a Carolina delle migliorie circa la sua condizione di lavoro, che consiste nel rendere migliore la sua condizione di lavoro, contando sulla sua discrezione. Ancora segnata dal disastroso debutto, Elisa chiede aiuto a suo padre di aiutarla per portare via da casa Silva il ritratto di sua madre. Diana indaga ancora suglia affari loschi che Don Ricardo porta avanti abitualmente all’interno della fabbrica.

Salvador trova Diana, priva di sensi alla fabbrica di tessuti, ma lei è convinta che l'uomo stia nascondendo qualcosa. I litigi tra Blanca e Donna Dolores sono diventati talmente frequenti che Rodolfo interviene, tentando di farle ragionare. Miguel è geloso dell'avvicinamento tra Petra e Bernardo. Mentre Cristobal e Marina si prendono cura dei feriti che giungono dal Marocco, Celia viene sottoposta a una seduta di elettrohock.

Dove vedere Sei sorelle in tv e in streaming (dal 10 al 14 luglio 2023)

Le nuove puntate di "Sei sorelle" vanno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 luglio 2023, dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, anche sulla piattaforma RaiPlay.