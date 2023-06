Sei sorelle, le anticipazioni dal 12 al 16 giugno 2023

Nuova settimana in compagnia della soap opera spagnola "Sei sorelle", che per il secondo anno consecutivo Rai 1 propone nel periodo estivo. Le trame degli episodi che vanno da lunedì 12 a venerdì 16 giugno, sempre a partire dalle 16.05, Francisca decide di partecipare alla festa in casa Loygorri, pur non essendo stata invitata; Adela continua a frequentare German. Le sorelle nel frattempo si preparano ad aprire il testamento paterno: riceveranno una cattiva notizia.

Adela sente la necessità di parlare con qualcuno della sua relazione con German: ad ascoltarla è Rosalia, alla quale confida l'intenzione di mettere presto fine a questa storia. A sua volta Cristobal ha un dialogo con il fratello, dicendogli che vuole andare in guerra, mettendo da parte le paure e le possibili conseguenze. Su altri fronti si annuncia un'imminente spettacolo di Francisca all'Ambigù e alcune delle sorelle hanno deciso di assistere allo show.

Dato che Francisca non è stata invitata alla tanto annunciata festa in casa Loygorri, alcune delle sorelle hanno deciso di non prenderne parte per solidarietà. Quella che è ormai l'ex fabbrica delle Silva è adesso nelle mani di don Ricardo, che fa sentire da subito la sua mano: ha infatti deciso che non vuole più curarsi della qualità dei prodotti, in favore della quantità. Per niente in sintonia con questa scelta, Miguel ne parla con il sindacato dei lavoratori.

A sorpresa, nonostante non sia stata invitata, Francisca decide di recarsi ugualmente alla festa dei Loygorri: questa mossa, però, non trova i favori di Blanca, e genera dei malumori. Insofferente per il gesso alla gamba, Elisa decide di toglierlo da sola, incurante dei rischi. Mentre Donna Dolores prova in tutti i modi di impedire il figlio a partire in guerra per il Marocco, le sorelle hanno intenzione di prendere una decisione in merito alla scomparsa di loro padre.

Adela e German continuano a frequentarsi: i propositi sembrano andare in fumo, ma un nuovo evento potrebbe mettere a rischio il loro rapporto. Carolina si fa vedere con il "figlio" di German, ma intanto l'avvocato Mendes si presenta al cospetto delle Silva per parlare del testamento del loro padre. Essendo dichiarato disperso in un naufragio, Mendes comunica di non poter aprire il testamento: il padre delle Silva non può, infatti, essere dichiarato ufficialmente morto. Celia è successivamente l'unica Silva che non partecipa con le sorelle al ricordo del padre. A complicare ufficialmente le cose ci pensa don Ricardo, che rivendica a gran voce una parte dell'eredità del fratello.

Le nuove puntate della soap "Sei sorelle" vanno in onda da lunedì 12 a venerdì 16 giugno 2023 alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.