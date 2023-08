Leggiamo le trame delle nuove puntate di "Sei sorelle", la soap opera spagnola in onda da lunedì 14 a venerdì 18 agosto 2023 su Rai 1. Blanca è perplessa per le sue imminenti nozze con Rodolfo e capisce di provare ancora qualcosa per Cristobal. Salvador vuole comunicare a Diana di aver pienamente recuperato la memoria.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 14 al 18 agosto 2023

Celia e Aurora sono sempre più legate e portano avanti, con coraggio e passione, la loro battaglia per il suffragio delle donne. Merceditas riferisce a Donna Rosalia che Don Ricardo ha ricevuto una proposta professionale: grata per averla informata della cosa, Rosalia la invita a sconsigliare Elisa circa il suo rientro a casa. Rodolfo intercetta le intenzioni della madre di avvelenare Blanca, e dopo averla affrontata a testa alta, la minaccia di spedirla in manicomio; le comunica, per finire, la sua intenzione di sposare Blanca.

Quest'ultima è in via di ripresa, fino a quando Rodolfo non le comunica la data del matrimonio. Mentre Adela sta lavorando per acquistare un orfanotrofio, viene a sapere che Carolina ha speso del denaro per l'affidamento di un bambino. Ad una manifestazione di suffragette, Aurora finisce per essere arrestata e la sua lotta femminista che sta portando avanti con Celia subisce così una brusca pausa.

Blanca è frastornata per le sue imminenti nozze con Rodolfo: ha a tal proposito una conversazione con Adela, al termine della quale si rende conto di provare ancora dei forti sentimenti per Cristobal. Salvador è reduce dal fallito tentativo di bloccare i traffici illeciti di Don Ricardo e pensa di non dire più bugie a Diana, confidandole così di aver riacquisito pienamente la memoria. Carolina porta a compimento l'opera di persuadere la madre biologica del piccolo German a non rivelare il loro segreto. Adela, che è a conoscenza della verità, non sa bene come comportarsi.

Giunta in casa Silva, Aurora riesce a entrare nella camera di Celia. Quando le due si baciano, Diana le sorprende. Francisca comunica a Luis di aspettare un figlio da Gabriel. In Marocco, un camion sul quale sta viaggiando Cristobal cade in una imboscata del nemico. Tutti sono in apprensione per Benjamin, sottoposto a un delicato intervento agli occhi da parte del dottor Bourdillon.

Salvador e Bernardo si appropriano dell'agenda di Basilio, dove sono indicate tutti i piani per il commercio di oppio; attraverso le parole lette capiscono che Benjamin lavora adesso per Don Ricardo. Blanca adesso non ha più dubbi: prova ancora qualcosa per Cristobal, e decide di rompere il fidanzamento con Rodolfo. Il suo intento è però bruscamente interrotto da Donna Dolores prima, da un telegramma dal Marocco poi, che la informa sulla morte di una drammatica notizia. Quando Adela comunica a German l'inganno di Carolina, lui non le crede, dicendole che la sua è soltanto gelosia.

Dove vedere Sei sorelle in tv e in streaming (dal 14 al 18 agosto)

Le nuove puntate di "Sei sorelle" vanno in onda da lunedì 14 a venerdì 18 agosto 2023, dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap opera spagnola sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.