Quella che va in onda su Rai 1 tra il 15 e il 19 maggio è la seconda settimana stagionale per la soap opera spagnola "Sei sorelle" che, dopo la messa in onda dello scorso anno, sostituisce anche in questo 2023 - tra la primavera e l'estate - il "Il Paradiso delle signore", andato di recente in vacanza.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 15 al 19 maggio 2023

Roso dai sensi di colpa, Salvador confida a Diana di essere il responsabile del furto dalla cassaforte. Intanto Donna Dolores si mobilita in prima persona per ostacolare il rapporto tra Blanca e Cristóbal, che a suo avviso non possono lavorare a stretto contatto. Petra trova per caso i racconti autobiografici di Celia e li legge, senza pensarci troppo. Per Elisa è invece il tempo di presentare le sue scuse, sia a Donna Rosalia che alle sue sorelle.

Amalia è impegnata a escogitare un nuovo modo per ricattare Francisca, mentre Diana è ancora incredula e affranta per la confessione di Salvador. Elisa è intenta a organizzare la festa di debutto della sua amica, ma poco dopo i festeggiamenti, nel rientrare a casa ha un incidente.

Nel frattempo Francisca prepara i bagagli per la sua partenza, mentre Germán consegna ad Adela una lettera di Don Mauro ed è in cerca di spiegazioni.

Celia vuole liberarsi di alcuni suoi tormenti e confida a Francisca di provare dei forti sentimenti per Pedra. Elisa è bloccata da un infortunio alla gamba e le sorelle Silva sono costrette ad annullare il suo debutto. Francisca fa un salto all’Ambigú e nota che la Cachetera sta riscuotendo successo e apprezzamenti.

Rodolfo chiede ancora una volta a Blanca di prendere in considerazione l'idea di smettere di lavorare con Cristóbal. Merceditas viene coinvolta da Elisa per poter andare alla festa di Sofia. Nel frattempo Francisca riceve una lettera dall'importante contenuto da parte del maestro Tabuyo.

Dove vedere Sei sorelle in tv e in streaming (dal 15 al 19 maggio 2023)

Le nuove puntate della soap "Sei sorelle" vanno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 maggio alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.