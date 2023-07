Cosa succede nelle nuove puntate della soap opera spagnola "Sei sorelle", in onda su Rai 1 da lunedì 17 a venerdì 21 luglio 2023. Diana è determinata a scoprire quali sono gli affari illeciti dello zio. Francisca lascia il lavoro all'Ambigù, mentre in Marocco si verifica una delicata emergenza.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 17 al 21 luglio 2023

Con l'intento di scoprire i loschi affari di suo zio, Diana parla con Ricardo delle casse che stazionano in fabbrica: cosa contengono? Donna Dolores confessa a Blanca del suo progetto per salvare la banca Loygorri, per aiutare suo figlio: le due si fingeranno amiche e Blanca si troverà costretta a tenere un imbarazzante discorso pubblico. Dato che le prove al Teatro Real sono andate molto bene, Gabriel pensa che Francisca possa dare l'addio all'Ambigù. Intanto German fa visita ad Adela in prigione: la donna ha contratto il tetano.

Quando Diana critica Salvador per il suo rapporto professionale con Don Ricardo, lui risponde in modo molto infastidito; lei, con la volontà di fargli tornare la memoria, lo bacia. Mentre Elisa sta per impossessarsi del quadro della madre (in realtà frutto di un accordo tra le Silva e Don Ricardo), Adela viene scarcerata e torna a casa. Intanto Raimundo viene assunto all'Ambigù come barista.

Francisca è molto arrabbiata con Gabriel, dormiente durante le sue prove al Teatro Real: che non sia l'uomo della sua vita? Alonso, vecchio amico di Diana, fa ritorno in città. Cristobal e Carlitos si ritrovano a salvare la vita a un soldato rimasto ferito. Salvador vorrebbe convincere Rodolfo ad unirsi ai traffici di Don Ricardo: i tre si spartirebbero in tal modo il denaro ricavato del riciclo dell’oppio.

Blanca non regge più Donna Dolores e medita di rompere con Rodolfo, anche se lui le giura grande amore. Mentre Carolina è intenta a mostrare alcune stoffe a Elisa e a Sofia, Marianela rapisce il piccolo German. Francisca molla il lavoro all'Ambigù, mentre Elisa vorrebbe diventare madrina del teatro.

In Marocco sono state esaurite le medicine medicine: Marina, Marina, Carlitos e Cristobal devono stringere i denti e dare man forte in questo stato di emergenza. Donna Dolores vuole uccidere Blanca e le porge del caffè avvelenato.

Dove vedere Sei sorelle in tv e in streaming (dal 17 al 21 luglio 2023)

Le nuove puntate di "Sei sorelle" vanno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 luglio 2023, dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.