Le nuove puntate della soap opera spagnola "Sei sorelle" vanno in onda su Rai 1 da lunedì 19 a venerdì 23 giugno. Le Silva troveranno un modo per aprire il testamento del padre. Elisa scopre che il suo vero padre è Don Ricardo. Petra fa una brutta scoperta sriguardante la madre.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 19 al 23 giugno 2023

Le Silva devono fare i conti con l'inaspettato intoppo del testamento paterno: dato che il corpo dell'uomo non è mai stato rinvenuto, il testamento non può essere aperto. Come fare, adesso, per ottenere il certificato di morte? Don Ricardo è infuriato perchè l'accordo con le nipoti rischia di saltare. Intanto Petra si accorge che sua madre è scappata insieme ai risparmi e ai vestiti donati a lei da German.

Don Ricardo ha un'idea che potrebbe risolvere il macigno del testamento del fratello: procurarsi un certificato falso di morte. Il piano sembrerebbe filare liscio, ma Salvador sente puzza di bruciato e capisce che i conti non tornano: il certificato potrebbe essere fasullo. Nel frattempo Petra, ancora avvilita per le azioni della madre, ne parla con Celia.

Nonostante la decisione di interrompere la frequentazione, gli incontri segreti tra Adela e German continuano ad avvenire con regolarità. Le sorelle Silva e Don Ricardo si apprestano ad aprire il testamento, mentre Gabriel è molto geloso di Don Luis, a suo avviso decisamente troppo presente nella vita di Francisca.



Elisa fa una scoperta incredibile: nel leggere le varie lettere lasciate da Don Fernando, viene a sapere che Don Ricardo è il suo vero padre. Celia non riesce a trattenere le sue emozioni e dà un bacio a Petra. Anche Carolina fa un'amara scoperta: suo marito la tradisce, come aveva già sospettato: bisognosa di uno sfogo, mostra le prove del tradimento alla cognata Antonia.

Salvador è tormentato dalla figura di Diana, tanto che, nel corso di una notte, fatica a capire se si tratta di un sogno o di reali immagini provenienti dal passato. Mentre Petra parla a Miguel dell'episodio del bacio a Celia, Diana e Blanca litigano con Elisa, che vuole confessare a Don Ricardo tutti i segreti inerenti alla morte del fratello.

Dove vedere Sei sorelle in tv e in streaming (dal 19 al 23 giugno 2023)

Le nuove puntate di "Sei sorelle" vanno in onda da lunedì 19 a venerdì 23 giugno 2023 dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand.