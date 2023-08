Scopriamo quali sono i momenti più importanti delle nuove puntate di "Sei sorelle", la soap opera spagnola in onda su Rai 1 da lunedì 21 a venerdì 25 agosto 2023. Blanca sposa Rodolfo, ma il suo cuore è tutto per Cristobal, che lei crede morto. Per tenere il suo bambino, Francisca accetta la proposta di matrimonio di Don Luis.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 21 al 25 agosto 2023

Carlitos torna a Madrid e dice a Barbara che la lettera da lei letta era in verità destinata a Sofia. Don Luis incontra Francisca e le comunica la sua decisione: la sposerà, in modo che lei possa tenere con sé il bambino che aspetta da Gabriel. Salvador fa invece le condoglianze a Diana, promettendole che le resterà vicino. Blanca legge una lettera scritta da Cristobal poco prima di morire: le sue parole fanno intendere a Marina che con il tempo l'ossessione nei suoi riguardi si sta stemperando.

La lettera fa cadere Blanca in uno stato di dolore dato che si sente responsabile per la partenza dell'uomo non essendo stata capace di confessargli l'amore che nutriva nei suoi riguardi. Pur di tenere il bambino, Francisca accetta di sposare Don Luis, anche se i suoi sentimenti per Gabriel restano intatti. Adela si prepara per il processo, con l'aiuto di Bernardo, che sta formulando, in suo favore, una strategia vincente.

Bernardo comunica alle Silva che la loro casa potrebbe essere presto pignorata; Elisa decide così di pagarla, facendo sorgere qualche dubbio ad Adela, timorosa che voglia cacciare tutte dall'abitazione. Intanto in Marocco i bombardamenti complicano anche le comunicazioni, ma Cristobal riesce a contattare il fronte spagnolo.

Blanca è ancora innamorata di Cristobal, ma Rodolfo sembra non voler sentire ragioni e il suo unico scopo è quello di sposarla, affrettando così le nozze. Giunta al fatidico giorno, la donna fa intendere a tutti gli invitati che non vive in uno stato felice e sereno. Don Ricardo vuole capire chi sia stato il responsabile della sparizione dell'oppio nelle casse. Convoca così Salvador, Miguel e Basilio e spiega ai tre che l'azione gli è costata una montagna di soldi.

Annunciata la volontà di licenziarsi, Merceditas corre a cercare rifugio presso le sorelle Silva, motivata dall'insopportabile temperamento di Elisa. Diana aiuta Alonso che, ferito, non puù in queste condizioni raggiungere l'appuntamento cruciale con il suo contatto. I documenti in gioco potrebbero andare irrimediabilmente perduti. Consapevole di non poter partecipare al matrimonio, Diana decide di andare lei all'appuntamento.Dopo le celebrazioni del matrimonio, un telegramma giunge a Carlitos; l'annuncio sorprendente dice che Cristobal è vivo e si trova ancora in Marocco. La più colpita è però Blanca, reduce dal matrimonio con Rodolfo.

Dove vedere Sei sorelle in tv e in streaming (dal 21 al 25 agosto)

Le nuove puntate di "Sei sorelle" vanno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 agosto 2023, dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap opera spagnola sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.