Nuova settimana in compagnia della soap opera spagnola "Sei sorelle", in onda su Rai 1 con le nuove puntate, dal 22 al 26 maggio 2023. Francisca torna a cantarè all'Ambigù nei panni della Bella Margarita, mentre la fabbrica versa in cattive acque e rischia la bancarotta.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 22 al 26 maggio 2023

Donna Dolores e Rodolfo sono insospettiti dagli anomali atteggiamenti di Cristóbal e si attivano nel cercare informazioni in grado di spiegare cosa gli stia accadendo. Salvador continua ad essere in coma, mentre i proprietari dell’ Ambigù incastrano La Cachetera, facendola arrestare per aver derubato i clienti del locale.

Blanca indaga per trovare informazioni concrete sulla storia tra Cristóbal e Marina, ma l'uomo non ha intenzione di rivelare nulla. Pedra comunica a Miguel di volersi prendere cura del padre e, di conseguenza, per il momento non ha intenzione di sposarsi. Nel frattempo Salvador si sveglia dal coma, ma, vittima di un’amnesia, non ricorda più gli ultimi sei anni della sua vita. Mauro è intenzionato ad acquistare una casa in cui vivere con Adela.

Dopo lo scandalo legato a La Cachetera, il posto da cantante dell'Ambigù è scoperto: Francisca decide di tornare alla carica e vestire i panni de La Bella Margarita: in breve tempo le sorelle Silva scoprono che dietro il personaggio si nasconde proprio la sorella. Intanto Donna Dolores scopre che Cristóbal e Marina hanno una relazione e scalpita per conoscere tutti i particolari della storia.

La fabbrica versa in uno stato estremamente critico: sull'orlo della bancarotta, se non si trova una veloce soluzione la vendita dell'attività sarà inevitabile. Adela dice a Mauro chè è in pesante crisi finanziaria e, dunque, non potrebbe contribuire all’acquisto della loro casa; questo incontro sarà argomento di discussione tra Adela e Diana.

Donna Dolores finalmente trova la fidanzata di suo figlio Cristóbal. Pedra chiede a Celia di leggere le lettere di sua madre e chiede a suo padre il perché del suo abbandono alla famiglia. Nel frattempo giunge in città Raimondo, cugino di Merceditas, scappato dal paese di origine dopo essere stato richiamato alle armi.

Dove vedere Sei sorelle in tv e in streaming (dal 22 al 26 maggio 2023)

Le nuove puntate della soap "Sei sorelle" vanno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 maggio alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi sono visibili anche (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.