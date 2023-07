Scopriamo quali sono gli avvenimenti più importanti delle nuove puntate della soap opera "Sei sorelle", in onda su Rai 1 da martedì 25 a venerdì 28 luglio 2023. Per lasciare spazio alla Cerimonia di apertura e a quella di chiusura del Summit sulla sicurezza alimentare, lunedì 25 e mercoledì 27 luglio "Sei sorelle" non va in onda.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 25 al 28 luglio 2023

Petra è in cerca di notizie riguardanti la fabbrica. Per ottenere le desiderate informazioni si avvicina a Miguel, che però non la prende molto bene e, con tono minaccioso, la invita a frenare la curiosità. Blanca chiede nel frattempo al suo amico (e pilota militare) Alonso qualche notizia su Cristóbal.

Francisca decide che è arrivato il momento di porre definitivamente fine al suo fidanzamento con Gabriel, proprio mentre Aurora e Celia continuano a cercare un finto fidanzato per Celia. Rodolfo appare visibilmente arrabbiato con Blanca per il ritorno a casa di Francisca, e, infastidito, le chiede di mandarla immediatamente via.

Su altri fronti, vediamo Cristóbal di ritorno all'ospedale del campo, con una bella notizia: è riuscito a reperire i medicinali per le persone bisognose. Poco dopo Marina gli dichiara il suo amore: un dialogo che.gli fa comprendere che è giunto il momento di chiederle di diventare sua moglie. Intanto Aurora fa una personale confessione a Celia: in passato, anche lei è stata sottoposta - per analoghe ragioni - a sessioni di terapia elettroconvulsiva. Al risveglio le sorelle si accorgono di essere state derubate di molti beni preziosi.

Elisa cerca di persuadere Donna Dolores a supportarla come candidata per il ruolo di Madrina del Teatro, ma l'azione si rivela ardua. Celia e Aurora mettono in atto il loro piano per convincere il Dottor Uribe che Celia sia guarita. Bernardo viene abbandonato, insieme alle sue figlie, da Purificacion; una situazione, quest'ultima, che spinge Petra ad aiutarli cucinando per loro, nonostante i dubbi di Benjamin. Nel frattempo Adela presta servizio in fabbrica e ha l'idea di posizionare cassette per le offerte in tutta la città: il suo nobile intento è quello di aiutare i bambini dell'orfanotrofio del Sagrado Corason.

Dove vedere Sei sorelle in tv e in streaming (dal 25 al 28 luglio 2023)

Le nuove puntate di "Sei sorelle" vanno in onda martedì 25, giovedì 27 e venerdì 28 luglio 2023, dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.