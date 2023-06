Tutto ciò che accade nelle puntate della soap opera spagnola "Sei sorelle", in onda su Rai 1 da lunedì 26 a venerdì 30 giugno 2023, a partire dalle 16.05. Le sorelle Silva aprono il testamento paterno; Elisa scopre che Don Ricardo è il suo vero padre; Celia diventa argomento di pettegolezzi di tutta la città.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 26 al 30 giugno 2023

Anche se si erano ripromessi di interrompere la frequentazione, gli incontri segreti tra Adela e German continuano ad avvenire con regolarità. Le sorelle Silva e Don Ricardo si apprestano ad aprire il testamento, mentre Gabriel è molto geloso di Don Luis, a suo avviso decisamente troppo presente nella vita di Francisca.

Elisa fa una scoperta incredibile: nel leggere le varie lettere lasciate da Don Fernando, viene a sapere che Don Ricardo è il suo vero padre. Celia non riesce a trattenere le sue emozioni e dà un bacio a Petra. Anche Carolina fa un'amara scoperta: suo marito la tradisce, come aveva già sospettato: bisognosa di uno sfogo, mostra le prove del tradimento alla cognata Antonia.

Salvador è tormentato dalla figura di Diana, tanto che, nel corso di una notte, fatica a capire se si tratta di un sogno o di reali immagini provenienti dal passato. Mentre Petra parla a Miguel dell'episodio del bacio a Celia, Diana e Blanca litigano con Elisa, che vuole confessare a Don Ricardo tutti i segreti inerenti alla morte del fratello.

Dopo la denuncia di Don Ricardo, la polizia interviene con prontezza e arresta Cristóbal, colpevole di aver nascosto la morte di Don Fernardo. Donna Dolores, che ha dovuto sopportare i patimenti per l'arresto del figlio, ha un confronto con Blanca e le comunica che il suo fidanzamento con Rodolfo cessa definitivamente. Marina si rende conto che il cuore di Cristóbal è occupato da Blanca, e decide quindi di lasciarlo.

Elisa ha avuto un confronto con Don Ricardo, ma dopo le sue confessioni è mandata via da casa Silva. Blanca è arrabbiata e infastidita e scarica tutte le colpe su Adela, che dal canto suo ne parla con Donna Dolores. Nel frattempo i pettegolezzi su Celia diventano di dominio pubblico, provocando in lei grande sconforto: come non fosse abbastanza, anche le sue sorelle cominciano a pensare che abbia dei seri problemi di salute. Intanto Miguel si imbatte in alcune casse che sembrano avere un contenuto sospetto.

Dove vedere Sei sorelle in tv e in streaming (dal 26 al 30 giugno 2023)

Le nuove puntate di "Sei sorelle" vanno in onda da lunedì 26 a venerdì 30 giugno 2023 dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma RaiPlay.