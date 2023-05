Rai 1 trasmette cinque nuovi episodi della soap opera spagnola "Sei sorelle", in onda da lunedì 29 maggio a venerdì 2 giugno 2023. Le sorelle SIlva sono contrariate dal ritorno all'Ambigù di Francisca. Adela decide di addossarsi i debiti di Mauro. Salvador viene dimesso dall'ospedale e viene ospitato dalle Silva.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 29 maggio al 2 giugno

Pedra chiede a Celia il favore di leggerle le lettere di sua madre e chiede a suo padre i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare la famiglia. Donna Dolores riesce a trovare la fidanzata di suo figlio Cristóbal. Intanto approda in città Raimondo, cugino di Merceditas, fuggito dal paese di origine dopo essere stato richiamato alle armi.

Francisca non ha nessuna intenzione di ascoltare i consigli delle sorelle e, ignorando il divieto che le hanno imposto, si reca all’Ambigù per riprendersi il ruolo di cantante. Rosalia è molto sconsolata e sembrano non esserle rimaste altro che i ricordi di sua figlia; Merceditas la vede mentre piange. Elisa e Carlitos stringono nel frattempo un solido rapporto di amicizia.

Adela prende una decisione in modo da non costringere le sorelle a ulteriori e gravosi sacrifici: decide di accollarsi i debiti di Mauro, anche se per fare ciò deve vendere molte delle sue cose. Francisca torna intanto a esibirsi all'Ambigù. L'evento spinge Rodolfo a parlare con Blanca di una importante decisione da prendere, in modo che Francisca non diventi argomento per i pettegolezzi locali.

Nel frattempo Salvador viene dimesso e si appresta a una convalescenza in casa Silva: il soggiorno gli fornisce l'occasione di provare a recuperare il dialogo con Diana. Donna Dolores è intenta a organizzare una festa per i quattro anni di fidanzamento tra Blanca e Rodolfo, ma vorrebbe escludere Francisca. Quest'ultima sta per abbandonare il tetto familiare e trascorrere i suoi giorni a casa dei genitori di Gabriel.

Petra si reca a Cuenca insieme a Celia, con l'obiettivo di trovare sua madre. Francisca viene a sapere che Don Luis ha svelato la sua identità a un giornale. Marina chiede aiuto a Blanca in vista della grande festa.

Dove vedere Sei sorelle in tv e in streaming (dal 29 maggio al 2 giugno)

Le nuove puntate della soap "Sei sorelle" vanno in onda da lunedì 29 maggio a venerdì 2 giugno alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.