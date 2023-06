Scopriamo le nuove trame della soap opera spagnola "Sei sorelle", in onda su Rai 1 da lunedì 3 a venerdì 7 luglio 2023. Adela finisce in prigione per aver falsificato i documenti inerenti alla morte del padre. Cristobal pensa di andare in Marocco e rifarsi lì una nuova vita con Marina. Celia versa in condizioni critiche.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 3 al 7 luglio 2023

Dopo essere stato rilasciato dalla polizia, Cristobal ha un incontro con Marina, che gli chiede una prova di amore: volare con lei in direzione Marocco. Rodolfo, invece, si dimostra intenzionato a portare avanti la sua storia con Blanca. A tenere banco nel primo episodio settimanale della soap sono l'arresto di Adela, che si è dichiarata responsabile - e dunque arrestata - per la falsificazione della morte del padre, e il labile stato di salute di Celia, che ha tentato il suicidio. Le Silva credono che debba vedere uno specialista.

Rodolfo chiede a Blanca di chiedere scusa a sua madre, mentre Cristobal annuncia alla famiglia che si recherà in Marocco insieme a Marina, e ha inoltre deciso di fare il medico volontario dell’esercito. Intanto German si reca in carcere per far visita ad Adela, e Celia finalmente si risveglia.

Per seguire quest'ultima, e scongiurare che possa nuovamente compiere gesti sconsiderati, viene assunto il dottore Uribe. Diana è intenta a racimolare il denaro sufficiente per fare scarcerare Adela. Quest'ultima inizia avere seri problemi con la sua compagna di cella, che la provoca in vari modi. Blanca ha un incontro con Donna Dolores e scopre che Cristobal ha deciso di partire per il Marocco. Elisa è in procinto di debuttare in società e chiede ufficialmente a Salvador di accompagnarla.

Mentre Elisa è molto soddisfatta del rapporto che si sta creando con il padre, vantandosene con Diana, Blanca confessa a sua sorella di amare Cristobal. Francisca è vittima di un brutto episodio all'Ambigù: un cliene finisce con l'aggredirla. Adela riceve una visita da don Ricardo, che la ricatta: o cede le sue quote a lui, oppure resterà in prigione. La donna, però, non vuole stare al suo gioco.

Cristobal lancia un ultimatum a Blanca: è disposto a non partire per il Marocco con Marina, ma in cambio Blanca deve accettare la sua corte. Carolina denuncia German per abbandono del tetto coniugale. Mentre Elisa torna a casa per i preparativi del debutto in società, Celia inizia la terapia.

Dove vedere Sei sorelle in tv e in streaming (dal 3 al 7 luglio 2023)

Le nuove puntate di "Sei sorelle" vanno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 luglio 2023 dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap sono visibili inoltre - in diretta streaming e on demand - anche sulla piattaforma RaiPlay.