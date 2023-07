Sei sorelle, le anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto 2023

Leggiamo le trame delle nuove puntate della soap opera spagnola "Sei sorelle", in onda su Rai 1 da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto 2023. Tra i protagonisti dei nuovi episodi troviamo Salvador che, recuperata la memoria, avrà un determinante ruolo in alcune vicende. Fino al momento del ritorno a casa del figlio disperso, Germán decide di stare accanto a Carolina e lascia in sospeso la storia con Adela.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto

Elisa e Donna Dolores si pongono l'obiettivo di risalire la scala sociale; la prima, inoltre, prende lezioni di canto con l'intenzione di esibirsi sul palco del Teatro nel corso della serata della nomina a Madrina. Don Ricardo contatta don Luis, illustre Maestro di canto. Rodolfo è determinato a conquistare Blanca, e le compra un regalo costoso, ma lei non abbocca. Quando Diana vuole recuperare la spilla di Salvador, la nuova proprietaria le chiede un'altissima cifra in denaro.

Salvador litiga con Alonso quando intercetta quest'ultimo in teneri atteggiamenti con Diana. Alonso viene a sapere che Francisca continua a vivere a casa Silva, ma Blanca non lo aveva informato. Supportata da Donna Dolores, Blanca chiede ad Adela di cessare la sua attività in favore dell'orfanotrofio.

Mentre si trova sul palco dell’Ambigù, Francisca dichiara il suo amore a Gabriel, dicendo che sarebbe disposta a tutto per lui, anche di rinunciare alle esibizioni al teatro Real. Nel frattempo il rapporto tra Aurora e Celia diventa sempre più complice. All'ospedale del campo, in Marocco, la situazione precipita e Cristóbal uccide Ahmed: a questo punto Marina è in pericolo.

Petra ha prestato cure e attenzioni alle figlie di Bernardo; quest'ultimo ne approfitta e prova a sedurla. German diserta l’appuntamento con Adela a causa di un drammatico inconveniente: il piccolo German è disperso e, quando viene ritrovato nel fiume il corpo senza vita di un bambino, l'uomo è convocato per il riconoscimento del cadavere.

Per fortuna il corpo senza vita ritrovato non è quello del bambino, ma fino al momento del ritorno a casa del piccolo, German decide di stare a casa di Carolina e lo comunica ad Adela. Francisca decide di non lasciare il lavoro al Teatro Real, mentre Aurora e Celia continuano a portare avanti il piano per ingannare Uribe. Salvador confida a Bernardo di aver recuperato la memoria e gli dice che gli affari di Don Ricardo riguardano la vendita di oppio.

Dove vedere Sei sorelle in tv e in streaming (dal 31 luglio al 4 agosto)

Le nuove puntate di "Sei sorelle" vanno in onda da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto 2023, dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.