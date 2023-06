Nei nuovi episodi della soap opera spagnola "Sei sorelle", in onda da lunedì 5 a venerdì 9 giugno su Rai 1, a partire dalle 16.05, le sorelle Silva sono costrette a vendere la fabbrica di tessuti a Don Ricardo. Nel frattempo Germán continua a corteggiare Adela, e Rodolfo, chiamato alla armi, vuole anticipare le nozze con Blanca.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 5 al 9 giugno 2023

Alla porta di casa Silva bussa un nuovo personaggio, una misteriosa donna. Si tratta di Josefa, la madre di Petra. Diana è intenta a comunicare agli operai una decisione difficile ma ormai inevitabile: la fabbrica non può andare avanti e la chiusura sarà definitiva. Adela è tormentata dai sensi di colpa per aver baciato Germán.

La Tessuti Silva viene dichiarata chiusa. Un evento che non può lasciare indifferenti le sorelle, ma d'altra parte la decisione di vendere la fabbrica a Don Ricardo era ormai diventata obbligata per poter guardare al futuro con un pizzico di ottimismo. Salvador fa intanto una scoperta inerente al suo passato: prima si rivolge a Diana, accusandola di essere sempre stata bugiarda nei suoi riguardi; poi lascia l'abitazione delle Silva.

A Rodolfo sembra cadere il mondo addosso quando viene chiamato alle armi: deve presto unirsi alle truppe spagnole e partire in direzione Marocco. Il giovane si fionda dunque da Blanca, chiedendole di anticipare le loro nozze. Germán approfitta dell’assenza di Carolina per avvicinarsi nuovamente ad Adela, chiedendole di trascorrere insieme un pomeriggio in campagna. Don Ricardo si appresta ad avviare i suoi progetti nella fabbrica da poco acquisita.

Donna Dolores è molto sconfortata dall'imminente partenza di Rodolfo per la guerra in Marocco: si rivolge così a Blanca, chiedendole collaborazione per fermare il giovane. Elisa nel frattempo cambia idea e alla fine accetta la proposta di matrimonio: il suo futuro marito sta per ereditare una grande fortuna da uno zio.

Circa la partenza di Rodolfo pare che non ci sia nulla da fare: Blanca gli chiede di non andare in guerra, ma lui le risponde con fermezza che non avrà ripensamenti. Adela capisce che la cosa più saggia da fare è stoppare la relazione con Germán, sicura che porterebbe a conseguenze non piacevoli.

Dove vedere Sei sorelle in tv e in streaming (dal 5 al 9 giugno 2023)

Le nuove puntate della soap "Sei sorelle" vanno in onda da lunedì 5 a venerdì 9 giugno alle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap sono visibili anche (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.