Scopriamo quali sono i momenti salienti delle nuove puntate di "Sei sorelle", la soap opera spagnola in onda su Rai 1 da lunedì 7 a venerdì 11 agosto 2023. A spiccare sono soprattutto le mosse di Salvador, che ha intercettato i traffici illegali di Don Ricardo. Le mosse di Salvador riusciranno a riconquistare Diana?

Sei sorelle, le anticipazioni dal 7 all'11 agosto 2023

Blanca confida prima ad Adela di aver ceduto suo malgrado alle pressioni di Rodolfo, ma che le cose si sono evolute peggio del previsto, poi chiede a Francisca di non dire a nessuno che è tornata a casa. Nel frattempo Bernardo chiede a Salvador di rivelare a Diana di aver recuperato la memoria, ma l'irruzione di Alonso impedisce la realizzazione dell'intento. Celia confida a Petra di aver molto sofferto a causa sua e che, per tale motivo, le loro strade dovranno separarsi.

Blanca tenta di instaurare un dialogo con Rodolfo ma l'uomo ha un carattere impossibile ed è complicato venire a patti con lui. Giunta all'Ambigù insieme a Merceditas, Rosalía subisce lo scherno di Raimundo e vede, con sofferenza, l'esibizione di Francisca nei panni della Bella Margherita.

Merceditas ha successivamente un'accesa discussione con Raimundo, rinfacciandogli di aver pubblicamente offeso l'onore di Rosalía; lui la zittisce baciandola. Invitata da Aurora a una riunione delle suffragette, Celia viene molto coinvolta dalla battaglia del voto femminile delle presenti. Adela rinfaccia a Celia dei comportamenti che ritiene essere discutibili.

Salvador ha un'idea su come fermare il contrabbando di oppio alla fabbrica Tessuti Silva, ma quando Miguel scopre le sue intenzioni va a riferirlo a Don Ricardo. Mentre Celia continua a frequentare Aurora, Petra si reca a casa sua per scusarsi, proponendole di frequentarsi come buone amiche. Nel frattempo Carlitos si presenta all'ospedale del campo con una brutta ferita al fianco: Cristobal appare molto preoccupato.

Salvador vuole attuare il piano per incastrare Don Ricardo con la speranza di riconquistare Diana, ma gli esiti del programma non sono positivi. Petra e Ricardo vivono una relazione segreta, mentre Francisca ha un malore allo stomaco. Don Ricardo e Basilio capiscono che qualcuno ha spifferato qualcosa dei loro loschi affari, e così la spedizione della casse di oppio a Londra viene bloccata.

Dove vedere Sei sorelle in tv e in streaming (dal 7 all'11 agosto)

Le nuove puntate di "Sei sorelle" vanno in onda da lunedì 7 a venerdì 11 agosto 2023, dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap spagnola sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.