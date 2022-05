"Sei sorelle": quando inizia, trama, puntate, cast, dove vederlo in tv e in streaming

Sei sorelle (in originale Seis Hermanas) è una soap opera spagnola, in partenza il 30 maggio su Rai 1. È la storia di sei sorelle benestanti che nella Spagna del 1913 sono costrette a fronteggiare problemi di carattere economico. I colpi di scena non mancheranno. Scopriamo qualcosa in più di questo nuovo appuntamento del day-time televisivo, con inizio giornaliero alle 15.55.

Trama

La storia è ambientata nella Madrid (Spagna) del 1913. Come dice chiaramente il titolo, le protagoniste sono sei sorelle che devono fare i conti con l'inaspettata morte del padre, Fernando. Oltre al dolore per la scomparsa del genitore, le ragazze devono fare i conti - per la prima volta nelle loro vite - con problemi di carattere economico. Don Fernando gestiva infatti una fabbrica tessile e le giovani, per evitare conseguenze rovinose per l'attività, sono costrette a tenere nascosta la scomparsa dell'uomo. Si troveranno a fare i conti con una umanità prevalentemente maschilista.

Cast

Le attrici protagoniste della soap opera (e i relativi personaggi sono): María Castro (Francisca Silva Torrealba), Carla Díaz (Elisa Silva Torrealba), Celia Freijeiro (Adela Silva Torrealba), Marta Larralde (Diana Silva Torrealba), Candela Serrat (Celia Silva Torrealba), Mariona Tena (Blanca Silva Torrealba). Tra gli altri attori troviamo: Álex Adrover (Salvador Montaner), Fernando Andina (Rodolfo Loygorri del Amo), Joaquín Climent (Benjamín Fuente), Álex Gadea (Cristóbal Loygorri del Amo), Emilio Gutiérrez Caba (don Fernando), Nuncy Valcárcel (Merceditas Oviedo). La serie è stata ideata da Ramón Campos e Gema R. Neira ed è andata in onda in Spagna tra il 2015 e il 2017 per un totale di 489 episodi.

Dove e quando vedere Sei sorelle in televisione e in streaming

Sei sorelle viene trasmessa da Rai 1 a partire dal 30 maggio, in onda per tutta l’estate dal lunedì al venerdì alle 15.55. La soap opera sarà visibile anche in live streaming e on demand su RaiPlay.