Ballando, Selvaggia Lucarelli ad Alessandra Mussolini: “Hai atteggiamenti da vaiassa”

Acceso botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini nella terza puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 3 ottobre 2020. Dopo l'esibizione con Maykel Fonts, la concorrente è passata al vaglio dei giudici per avere il commento su una performance che ha dato il via alla discussione.

“Il ballo di stasera ti rappresenta molto: tanta energia positiva utilizzata un po’ male. Tu sei questo nella vita: hai delle potenzialità… Perché uno prova a dire qualcosa di sensato e tu metti il bavaglio per fare lo show?”, ha chiesto Lucarelli a Mussolini che nel frattempo aveva indossato una mascherina in segno di protesta. “Sei una bella donna, sei a tratti simpatica… se ti levassi la parte scenografica in cui esageri, fai la popolana, potresti beccarti un giudizio onesto. Hai ballato discretamente”, ha aggiunto. Tolta la mascherina, Alessandra Mussolini ha chiesto: “Cosa intendi per popolana?”

“Che hai atteggiamenti da vaiassa… Giochi ad esagerare, a fare troppo con una gestualità volgare”, è stata la risposta della giudice, infastidita quando Mussolini le si è avvicinata per darle la mascherina. “Non sai il significato di vaiassa”, ha affermato lei prima di aggiungere: “Io sono fiera di essere popolana e vaiassa”. Poi il tentativo di placare i toni: “Per Milly, questa sera, non replico ma mi sto rodendo…”, ha concluso Mussolini che, per la cronaca, ha concluso la serata ottenendo il primo posto della classifica della puntata.

(Qui il momento della discussione a partire dal minuto 3:05:00)

Ho appena scoperto di essere arrivata seconda. #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/6hvLzjorNX — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 3, 2020