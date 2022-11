Selvaggia Lucarelli a Ballando nonostante la morte della madre: Carlucci la ringrazia

Sole poche ore fa Selvaggia Lucarelli ha dovuto dire addio per sempre a sua madre. E nonostante la sofferenza e il grande dispiacere ha deciso, proprio come aveva scritto nel post che annunciava la morte della sua mamma, di andare avanti con la sua vita e per questo motivo ha scelto di essere presente tra la giuria di Ballando con le stelle.

Soli pochi giorni fa la giornalista aveva condiviso con i suoi lettori e follower la positività al covid della mamma 79enne e che per questo motivo era stata ricoverata in ospedale. E proprio al covid e ai "compromessi" è dovuto il decesso di Nadia.

"Non sono arrabbiata - ha spiegato nel post su Instagram -, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato - anche consapevolmente - il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare. Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, 'correte, non vi preoccupate per me'. Come era lei, come ha vissuto". Da queste parole è facile capire perché abbia scelto di essere questa sera in diretta tv e proprio per questo motivo Milly Carlucci ha voluto stringerle la mano e l'ha ringraziata: "Siamo, un po’ come nella canzone, i clown che sorridono sempre. Ci capita di essere in pista, davanti a voi, anche nei momenti difficili della nostra vita. E dobbiamo continuare a sorridere. Per questo voglio stringere la mano a Selvaggia".

Le critiche a Selvaggia Lucarelli

Com'era immaginabile alcuni utenti dei social hanno avuto da ridire sulla decisione della giornalista di essere presente a Ballando, qualcuno si è anche permesso di affermare che "Selvaggia non sembra così dispiaciuta", altri, invece, hanno sottolineato che la scelta di prendere parte alla giuria dello show sia stata giusta. Qualcuno ha scritto: "La presenza di Selvaggia Lucarelli questa sera a Ballando con le Stelle, nonostante la morte della madre avvenuta oggi, dimostra la sua grandezza. The show must go on. Sempre". E questo tweet è la risposta a tutte le critiche.