Selvaggia Lucarelli e gli anni in cui era ospite da Barbara d'Urso: "Mi rimproverò duramente. Feroce e spietata"

L'avversione di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Barbara d'Urso è nota. Da anni la giornalista critica senza possibilità di appello i programmi della conduttrice, ma soprattutto il suo modo di fare televisione, e adesso che Mediaset l'ha messa alla porta sottolinea tutta la sua coerenza: "Io non sparo sul morto. Di lei e della sua tv scrivevo da quando era potente, quando faceva il bello e il cattivo tempo, quando poteva farti lavorare e guadagnare un sacco di soldi - precisa tra le storie Instagram - Spero che sappia almeno riconoscere la coerenza di chi non è sceso dal carro oggi, perché si era lanciato giù molto tempo fa".

Lucarelli ricorda così il periodo in cui era spesso ospite nei suoi programmi, a cui ha detto addio dopo un preciso fatto. In un articolo su Il Fatto Quotidiano scrive che Barbara d'Urso, che ora si dice sofferente per quando accaduto, di sofferenza ne ha provocata tanta lei per prima "e senza mostrare alcun pentimento". E ancora che "i suoi ascolti contavano più dei rapporti umani, di ciò che è giusto, di ciò che è rispettoso delle persone e della cronaca". Poi racconta la sua esperienza: "Circa 12 anni fa sono andata da lei ospite per l'ultima volta. Vivevo un momento personale molto difficile per la mia separazione. Lei sapeva tutto, perché qualche volta ci eravamo viste anche fuori dal programma. Le spiegai fin da subito che non avrei mai parlato in tv di mio figlio e della mia separazione. Poi accadde che un suo programma concorrente iniziò a rovistare nella mia vita privata, a dare informazioni false su mio figlio che era piccolissimo. All'ennesima puntata in cui si parlò di me in mia assenza nonostante le diffide - ricorda la giornalista - telefonai in diretta per chiedere che si smettesse di parlare in tv di mio figlio minorenne".

Niente di sbagliato, ma non per Barbara d'Urso, che il giorno dopo l'aspettava al varco: "Ero ospite su altri temi. Prima dell'inizio del programma si fece trovare in corridoio e mi chiamò con aria di rimprovero 'Ehi tu!'. Entrai per la prima volta nel suo camerino - racconta - in cui mi rimproverò duramente perché ero intervenuta nel programma controcorrente e minacciò di invitare da lei la mia controparte. Le spiegai che stava parlando della mia vita, non di show. Non andai mai più ospite nei suoi programmi". La definisce "feroce", "spietata", ma anche "una professionista di rara bravura che stava diventando sempre più sola", parlando di questi ultimi anni in Mediaset, l'azienda in cui Barbara d'Urso pensava "fosse insostituibile".