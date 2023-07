Lucarelli critica Mediaset: "Cesara Buonamici al Gf? Sbagliato. E vi spiego perché"

Ha spiazzato un po' tutti la scelta di nominare Cesara Buonamici come opinionista del Grande Fratello. Una decisione che i vertici Mediaset avrebbero preso nell'intenzione di riportare una certa sobrietà all'interno dei loro programmi d'intrattenimento, che da troppo tempo sono ormai segnati dalle dinamiche più trash. Eppure l'opzione Buonamici non è piaciuta a tutti. Tra le critiche, quella di Selvaggia Lucarelli, che spiega perché secondo lei questa nomina può rivelarsi controproducente.

"La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del Grande Fratello è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata", si legge in uno degli ultimi tweet scritti dalla giornalista, rientrata da poco dal suo viaggio a Lanzarote. "Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma".

Da più parti lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato di voler ammorbidire gli eccessi caricaturali che aveva dilagato nelle ultime edizioni dello storico reality show. Tanto da aver già bocciato alcuni nomi sgraditi dal cast: in particolare, l'editore e amministratore delegato Mediaset avrebbe detto no a Justine Mattera, Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni. No anche a chi di professione è influencer e ai creator di OnlyFans, piattaforma che consente la diffusione di materiale per adulti privo di censure.