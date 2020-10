Selvaggia Lucarelli si commuove in diretta tv dopo il messaggio del fidanzato

Selvaggia Lucarelli in amore va 'ko'. Sempre tosta e agguerrita in ogni battaglia che decide di portare avanti e nella realtà che racconta - tra social, carta stampata e tv - eppure anche lei ha un tallone d'Achille. Si chiama Lorenzo Biagiarelli ed è il suo fidanzato, l'uomo con cui da 5 anni condivide tutto e che - come ha dichiarato lei stessa la scorsa settimana a 'L'Assedio' - si è meritata, dopo un amore tossico che le stava costando la vita.

Selvaggia Lucarelli si commuove a 'L'Assedio'

Ospite per la seconda volta del programma di Daria Bignardi, in onda su Nove, la giornalista è tornata a parlare di quella storia, ma stavolta è stata presa alla sprovvista. Alla fine dell'intervista, infatti, prima di salutarla, la padrona di casa le fa una sorpresa: legge, in diretta, il post che il fidanzato aveva appena scritto su Instagram per il loro anniversario. "Comunque oggi io e questa ragazza qui stiamo insieme da 5 anni - legge la conduttrice - Adesso lei è dalla Bignardi a parlare di amore ai tempi del Covid, credo. Non credo che parlerà di noi perché, per fortuna, non è cambiato nulla. Stavamo sempre insieme prima, stiamo sempre insieme adesso. Poi niente, ho scelto questa foto perché è la mia preferita e ci riassume bene: lei è bellissima, io mangio. Ora vado che lei sta per parlare e io non voglio perdermela. Anche se stiamo sempre insieme. Da 5 anni. Ciao ti amo". Un messaggio che ha commosso Selvaggia Lucarelli, 'tradita' dagli occhi lucidi e - cosa rarissima - senza parole.

Il post di Selvaggia Lucarelli per l'anniversario con il compagno

Le parole le trova dopo, tornata a casa, quando anche lei ha dedicato a Lorenzo un post, condividendo una foto scattata durante uno dei loro meravigliosi viaggi: "Sono stati 5 anni di momenti bellissimi e di cappelli bruttissimi. Grazie per la felicità con cui hai inondato la mia vita".