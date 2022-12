"Mi ha sempre sofferta". Selvaggia e il retroscena bomba su Carolyn Smith, svelato dopo anni

Tra i momenti più accesi di questa edizione di Ballando con le stelle ci sono anche i dialoghi tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith che, dal vivo durante le dirette o a distanza mediante social e interviste, hanno reso palese un rapporto tutt'altro che sereno. Ora che il dance show si è concluso con gli strascichi polemici ben noti di queste ore, l'assenza di sintonia tra le colleghe è stata ulteriormente ribadita dall'affermazione di Lucarelli che, in una storia Instagram, ha risposto a chi le chiedeva dell'antipatia manifesta da Smith in questi mesi nei suoi confronti.

Selvaggia Lucarelli su Carolyn Smith: "Mi ha sempre sofferta"

"Chiedi e ti sarà detto" è stata la promessa che Selvaggia Lucarelli ha rivolto nelle scorse ore ai follower esortati a farle qualche domanda. Tra loro in molti sono quelli tornati su Ballando con le stelle e sulle dinamiche nate nel corso delle puntate dove anche il rapporto con Carolyn Smith è stato centrale. "Perché Carolyn ha improvvisamente iniziato a provare tanta antipatia verso di te?" è stato allora uno dei quesiti proposti. Pronta la replica della giudice che ha raccontato un retroscena avvenuto lontano dalle telecamere ed esaustivo di una scarsa considerazione già evidente nella prima edizione. "Non è improvviso, alla prima edizione ho dovuto lamentarmi perché metteva like alla gente che mi insultava, mi ha sempre sofferta", ha affermato Lucarelli.

Il dettaglio, probabilmente, è lo stesso velatamente accennato in diretta, quando Lucarelli disse a Smith: "Tu educazione nei miei confronti non l'hai mai avuta da quando è iniziato Ballando con le stelle, quindi stai buona"; "Stiamo parlando del ballo, qualche esperienza in più ce l'ho. Faccio Ballando dal 2007" fu la replica della presidente di giuria che poi in un'intervista aggiunse: "Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici, è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola".

"Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora" fu allora il commento di Selvaggia, tornata oggi più approfonditamente nella natura di un rapporto che amichevole, forse, non sarà mai.