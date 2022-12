Lucarelli smentisce Mariotto e pubblica la chat privata della giuria di Ballando con le stelle

È trascorsa qualche ora dalla pubblicazione delle dichiarazioni con cui Guillermo Mariotto ha parlato di Selvaggia Lucarelli in termini piuttosto forti. A ridosso della finale di un'edizione di Ballando con le stelle particolarmente accesa i contrasti tra i giudici e le antipatie con concorrenti hanno raggiunto un picco notevole, confermato dalle affermazioni del giurato che alla collega non ha risparmiato frecciate.

"Selvaggia ha la fissa del mandante, del complotto, ma perché vive molto sui social, un mondo fatto di hater, cospiratori e congiure" ha detto: "Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice; la sera prima si era pure vestita di viola per indispettirci: vedi che il viola porta bene?, mi ha detto (...) Per quanto sia abituata ai giudizi, lei si arrabbia quando la gente risponde a tono alle sue certezze. È del leone, vive con l'idea di cercare di governare il mondo, ma non funziona così".

E ancora: "Selvaggia si batte per le - giuste - crociate a favore delle donne ma le detesta tutte; se sono amate le deve odiare, è fatta così, è leone: si fa come dico io e solo io ho ragione" ha aggiunto Mariotto, a cui poco dopo è arrivata la replica della diretta interessata che, senza nominarlo, ha fatto riferimento a lui e smentito quanto detto con lo screenshot di un suo commento nella chat della giuria di Ballando.

La smentita di Selvaggia Lucarelli

Con una serie di tweet riportati anche nelle storie Instagram, Selvaggia Lucarelli ha commentato le dichiarazioni di Mariotto: "Oggi un mio collega di Ballando dice al Corriere che io quest’anno mi sarei divertita a stare al gioco e che c’è una chat in cui io gioisco per gli ascolti. È totalmente falso, non ho mai commentato gli ascolti in quella chat se non con una battuta sul colore viola a novembre" ha esordito la giudice. E poi: "Sono nervosi, ok, ma eviterei di raccontare stupidaggini per screditarmi, anche perché il tentativo di farlo è durato 3 mesi e non è stato un successo. Comunque autorizzo la pubblicazione della chat, o forse si fa affidamento sul fatto che anche quella è segreta, come i voti" ha proseguito. Riferendosi ai commenti della chat pubblicata con il suo unico commento evidenziato: "Questo è tutto, ed era il 27 novembre. Per giunta non è mia abitudine in generale fare festeggiamenti sugli ascolti, tanto più che non è il mio programma ma sono un pezzo dell’ingranaggio. Basta cazzate però" ha scritto.

Infine: "Sull'altra idiozia sulle donne, dovrei ricordare al giurato frasi sessiste rivolte da lui a molte concorrenti e non solo, ma mi limito a dire che lo scorso anno, quando ho portato avanti Arisa e Bianca fin dalle prime puntate, evidentemente le donne mi erano ancora simpatiche" ha concluso Lucarelli.

Questo è tutto, ed era il 27 novembre. Per giunta non è mia abitudine in generale fare festeggiamenti sugli ascolti, tanto più che non è il mio programma ma sono un pezzo dell’ingranaggio. Basta cazzate però. pic.twitter.com/szQ0elDAKl — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 27, 2022