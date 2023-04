Ballando con le Stelle, cambio in giuria? Parla Selvaggia Lucarelli

La curiosità è già alle stelle nonostante la nuova edizione di Ballando inizierà solo a ottobre 2023. Tutto questo interesse è legato, in gran parte, alla partecipazione o meno di Selvaggia Lucarelli. Sono settimane, anzi mesi, che si parla di un possibile abbandono (o meglio non rinnovo) della giornalista come giurata. La passata edizione, vinta da Luisella Costamagna, è stata costellata da numerose polemiche, alcuni episodi che rimarranno nella storia del programma (come il tr**a di Iva Zanicchi a Lucarelli) e anche di un ricorso - presentato a dicembre da Codacons e Associazine Utenti dei Servizi Radiotelevisivi e accolto dalla Comissione per l'accesso alla Presidenza del Consiglio - in merito al risultato del televoto della finalissima che obbliga la Rai a mostrare tutti gli atti relativi ai voti del pubblico.

E proprio sulla questione Selvaggia Lucarelli sì, Selvaggia Lucarelli no, è stata la giornalista a fare chiarezza rispondendo ad una domanda su Instagram.

Cosa ha detto Lucarelli su Ballando Con le Stelle 2023

La giornalista ha aperto il box domande su Instagram e in molti non si sono lasciati sfuggire l'occasione di porgerle delle domande, qualcuno le ha chiesto quale dei suoi libri gli consiglierebbe di leggere, altri cosa ne pensa del disegno di legge sui forestierismi linguistici e ovviamente un quesito sul suo futuro a Ballando era scontato.

"Tutto questo chiacchiericcio su Ballando?", questa è la domanda. E Lucarelli risponde: "Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv".

Chi potrebbe prendere il posto di Selvaggia Lucarelli

Il toto-nomi è già attivo: si era parlato di Sara Di Vaira al posto di Lucarelli, ma nelle ultime settimane sono altri i nominativi che circolano tra questi anche quello di un volto Mediaset. Oltre a Costamagna tra le possibili sostitute ci sarebbero Francesca Fagnani, reduce dai successi di Sanremo e del suo Belve, Nunzia De Girolamo e anche Barbara D'Urso. Al momento sono solo voci...