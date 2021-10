"Non sono più una giornalista del Fatto": così Selvaggia Lucarelli ha annunciato l'uscita dal quotidiano diretto da Marco Travaglio. "Nessuno strappo, solo il mio desiderio di accettare sfide più audaci" ha fatto sapere la giornalista e giudice del dance show di Rai1 Ballando con le stelle: "Ringrazio Marco Travaglio a cui devo tantissimo per la generosità, la fiducia e l’affetto che mi ha riservato sempre, in questi anni stimolanti nel suo giornale. Ma anche Maddalena Oliva e i tanti colleghi talentuosi, nessuno escluso. È stato bello e siccome i “grazie” vanno sempre detti a voce alta, ecco, lo dico a voce alta: avrete sempre la mia gratitudine. Se voi che mi state leggendo non vi fidate e credete ad un’altra matrice dell’addio, naturalmente potete richiedere le 100 000 righe di mio stampato al Fatto. A presto, altrove".

Selvaggia Lucarelli lascia il Fatto: "Sul futuro non voglio dire nulla"

Interpellata dall'Adnkronos, Selvaggia Lucarelli ha affermato di non voler rivelare quale sarà la testata con la quale andrà a collaborare: "Lascio il Fatto, come ho scritto sui social, ma sul futuro non voglio dire nulla adesso. Ho ricevuto molte proposte, ma dentro di me ho già deciso, però al momento mi sembra prematuro parlare. A fine novembre ho l'uscita del mio nuovo libro dal titolo 'Crepacuore', che sarà pubblicato da Rizzoli. Un volume sulle dipendenze affettive, tratto dal podcast di Coramedia. Ci sono un po' di novità e sono molto felice".

Se mancano notizie ufficiali sul futuro professionale di Selvaggia Lucarelli, Dagospia riporta le indiscrezioni secondo cui la giornalista scriverà per Domani, aperto un anno fa da Carlo de Benedetti e diretto da Stefano Feltri.