Caos a Ballando, Selvaggia Lucarelli replica a Mietta: "Ha messo a rischio persone che stanno male"

Non si placa la bufera su Ballando con le stelle scatenata dalla positività al Covid di Mietta. La cantante ha saltato la puntata di sabato ed è in quarantena, ma Selvaggia Lucarelli, in diretta, ha voluto vederci chiaro e alla domanda se fosse o meno vaccinata, l'artista ha risposto in modo vago. Mietta non è vaccinata, questo ora è chiaro, come ha ammesso lei stessa il giorno dopo in un comunicato, specificando che la motivazione è esclusivamente di salute: "Non sono contraria al vaccino - ha fatto sapere - ma non l'ho ancora effettuato per motivi di salute che riguardano esclusivamente me". E ha aggiunto: "Agirò in ogni sede a tutela della mia privacy e della mia dignità e che mi aspetto delle scuse da chi mi ha messo inopinatamente alla gogna".

La replica di Selvaggia Lucarelli

Lunga e netta la replica di Selvaggia Lucarelli, che continua a ribadire: "Per me è un tema di responsabilità individuale". La giornalista, giurata del talent di Raiuno e 'responsabile' di aver fatto espodere la bomba mediatica, ha condiviso un video tra le storie Intagram in cui resta ferma sulle sue posizioni e precisa: "Io non ho affatto insistito per sapere se Mietta e Maykel Fonts fossero vaccinati. Ho solo chiesto se fossero vaccinati. Maykel mi ha risposto di sì, Mietta ha detto 'non rispondo' e nessuno ha più posto la domanda né insistito. Non c'è stata alcuna violazione della privacy - continua - ma solo una domanda e credo legittima. Ballando è un programma molto complesso, si lavora quasi un anno per realizzarlo e la positività di uno di noi può provocare molti problemi, sia dal punto di vista della salute che lavorativo, perché la catena è delicata. Una persona che si ammala può contagiare moltissime persone e inevitabilmente ne lascia a casa più di qualcuna. Vengono coinvolte tante persone che dopo un anno così difficile hanno voglia e bisogno di lavorare. E naturalmente può provocare anche grossi problemi a livello di salute". Selvaggia Lucarelli è durissima quando si parla dei rischi: "Una persona che si ammala può far ammalare altre persone. Nel cast abbiamo ultraottantenni, persone che non sono stata bene e che no stanno bene tuttora".

"Mietta ha problemi di salute ma partecipa a Ballando"

Mietta, dunque, non sarebbe vaccinata per problemi di salute, "che evidentemente non le impediscono di partecipare a un programma molto impegnativo sia dal punto di vista fisico che psicologico" aggiunge la Lucarelli. E continua: "Che Mietta non sia vaccinata per problemi di salute o per ragioni ideologiche non cambia niente, dal mio punto di vista in una situazione del genere è meglio se stai a casa. Io credo di aver esercitato il mio sacrosanto diritto di fare una domanda, lei il suo diritto di non rispondere, salvo poi dare risposte fumose. Se io non fossi vaccinata, a maggior ragione per motivi di salute, non farei un programma del genere - incalza la giornalista - Non esporrei altre persone a un rischio, soprattutto ultraottantenni. Se non vogliamo o non possiamo proteggere noi stessi, abbiamo sempre il dovere di proteggere gli altri". Non manca la stoccata a Mariotto - che ieri ha difeso Mietta a Domenica In - e ad altri opinionisti dell'ultima ora: "A me non interessa personalizzare questa questione, fare il pollaio e litigare con qualcuno, quindi non vado nei salotti e non rilascio interviste sulla vicenda. E' cosa seria e riguarda la salute, quello che dovevo dire l'ho detto qui. Le volgarità e il livore a favore di telecamera li lascio agli altri". Infine sulla querela promessa da Mietta: "Dire che la tutela della mia salute non mi riguardi e che fare domande sui vaccini sia illegittimo è un punto di vista per me inaccettabile. Minacciare azioni legali per una domanda è una reazione piuttosto scomposta, ma nel caso si rivolgesse a me sarò pronta a difendermi dal reato contestato. Il famoso reato di domanda".