Selvaggia Lucarelli rivela la frase detta Morgan contro di lei dietro le quinte di Ballando

Selvaggia Lucarelli è stata ospite di Serena Bortone nel programma di Rai1 Oggi è un altro giorno. Nel corso dell’intervista ha trovato spazio il commento sullo scontro con Morgan che qualche settimana fa ha acceso la diretta televisiva di Ballando con le stelle. In quell’occasione il concorrente ha duramente accusato la giudice di non avere le competenze per giudicare le sue performance, suscitando un diverbio a cui, nelle ore successive, si sono aggiunti dettagli su quanto sarebbe avvenuto dietro le quinte dello studio televisivo di Rai1.

“Perché dovrei perdonarlo? Lui non ha mai detto di aver sbagliato” ha replicato Selvaggia Lucarelli a Serena Bortone, tornata sull’argomento della lite tra lei e il concorrente. Poi il racconto dell’incontro nei corridoi tra Morgan e il fidanzato della giudice, Lorenzo Biagiarelli.

“Le cose serie sono successe dietro le quinte (…) Lui esce, va nel foyer, ci sono giornalisti, c’è il mio fidanzato, altre persone. E dice: "Come sono andato?". Il mio fidanzato era dispiaciuto di fronte a quella scena e gli ha detto "Se non avessi trattato così male una donna sarebbe andata meglio". E lui ha risposto: "Io le donne le tratto bene, non tratto bene le ….."” ha raccontato Lucarelli. “Questa è la verità, ho faticato molto a digerire questa cosa che mi è stata riferita dai presenti”.

Da quel momento l’interazione tra Morgan e Lucarelli durante le puntate di Ballando è stata pressoché nulla. La giudice si è detta così pronta a perdonare solo se il concorrente le chiederà scusa non per il diverbio avvenuto in diretta, ma per la frase pronunciata lontano dalle telecamere, nei corridoi del programma.

(Di seguito, l'intervista di Selvaggia Lucarelli a 'Oggi è un altro giorno')