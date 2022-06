Selvaggia Lucarelli rinuncia a un programma in Rai: "Questioni personali hanno la precedenza"

Tra le novità del palinsesto estivo Rai c'è Perfetti Sconosciuti. In onda su Rai3, in seconda serata, a partire da fine giugno, è un programma che mette a confronto genitori e figli. Per dirla in uno slang più moderno, boomer e generazione z.

Avrebbe dovuto condurlo Selvaggia Lucarelli, ma la giornalista ha dovuto rinunciare a un passo dal via. A confermare i rumors che si sono rincorsi per settimane è proprio lei su Instagram, spiegando anche i motivi della defezione: "E' vero che mi era stato proposto il programma su Rai3 di cui state scrivendo, è vero che avevo accettato ma poi ho dovuto rinunciare una settimana fa circa per una serie di questioni personali che avevano e hanno la precedenza. Una era, appunto, il mio cane".

Godzilla, il Cavalier King di Selvaggia Lucarelli, è morto ieri, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia. Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute erano sempre più precarie e la giornalista, insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli, gli è stata vicino fino all'ultimo, mettendo da parte gli altri impegni. Sulle altre "questioni personali" nessuna parola, ma certamente si tratta di motivi di un certo rilievo per portarla a prendere una decisione del genere.