Lucarelli critica Zanicchi, Mariotto s'infuria: "Scimmia arrabbiata che getta escrementi contro tutti"

Un'altra lite tra giudici ha animato l'ultima puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 26 novembre 2022. Stavolta l'acceso botta e risposta ha avuto come protagonisti Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, protagonisti di uno scambio decisamente duro al termine dell'esibizione di Iva Zanicchi.

Tutto è nato dal giudizio della giornalista verso la concorrente: "Tu qua sei stata sempre la stessa, la caciara ci ha divertito, però a un certo punto tutto è diventato un po’ squallido in alcuni momenti", ha detto riferendosi alle ormai note barzellette raccontate dalla cantante in gara in ogni puntata. Ma mentre Zanicchi ha tentato di spiegare di voler così regalare un po' di spensieratezza al pubblico ma anche a se stessa in un giorno triste che le ricorda la morte del fratello, Mariotto è stato durissimo verso la collega.

Mariotto contro Lucarelli: "La figura della squallida la stai facendo tu"

"Sono molto seccato da tutto questo atteggiamento, di tutte queste parole che volano qua dentro" ha esordito Mariotto quando è toccato a lui dire la sua su Iva Zanicchi e la sua esibizione: "Io trovo che quello che sta vivendo la signora Zanicchi, con un marito malato, situazioni che la provano... Il fatto che lei riesca a venire qua a esorcizzare tutto questo con un'allegria che è stata la chiave di lettura di questa edizione di Ballando con le stelle… Arrivare al punto di dargli della squallida, scusa Selvaggia, mi sembra una cosa veramente fuori luogo", ha tuonato Mariotto. "La figura della squallida la stai facendo tu, capito?" ha detto ancora: "Perché ti stai comportando come una scimmia arrabbiata per il fidanzato che getta escrementi a tutti a tutti i costi. Non è questo lo spirito. (…) Una scimmia arrabbiata che getta escrementi contro tutti!", ha aggiunto ancora, richiamando l'eliminazione dalla gara di Lorenzo Biagiarelli.

"Mamma mia che retorica, non è da te!" la replica di Lucarelli a Mariotto che poi ha chiesto scusa a Zanicchi a nome di tutta la giuria: "Sono stufo di questa aggressione a tutti i costi".

Le dichiarazioni di Alberto Matano

A intervenire in seguito è stato Alberto Matano che ha parlato di malumori e tensioni nella giuria con evidente riferimento alle frecciatine che Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith si sono mandate nei giorni scorsi. "Voglio dire a Selvaggia che lo squallore non ha nulla a che fare con quanto abbiamo visto prima" ha precisato il giornalista, interrotto da Lucarelli che gli ha chiesto se non ritenesse squallide le battute sulla cappella citata nella barzelletta raccontata ad inizio della puntata dalla cantante. "No" ha assicurato lui, sostenuto anche stavolta da Mariotto deciso a supportare Zanicchi fino in fondo.