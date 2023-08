Selvaggia Lucarelli commenta Temptation: la frecciata a Mirko e Greta (in cui cita Maria De Filippi)

L'ultima puntata di Temptation Island è stata seguita da oltre 3,5 milioni di telespettatori, un dato che sottolinea quanto il programma fosse atteso. Tra questi 3,5 milioni c'era anche Selvaggia Lucarelli che non ha mai nascosto il suo interesse per il viaggio nei sentimenti di Mediaset.

La giornalista spesso ha condiviso storie live nelle quali commentava quanto stesse accadendo in puntata e ieri sera non poteva perdersi il gran finale. Ieri, 31 luglio, è stata anche la serata in cui le coppie, scoppiate e non, hanno parlato del dopo Temptation. Per alcuni nulla è cambiato ovvero chi aveva deciso di uscire insieme sta prendendo le misure (come ad esempio Alessia e Davide che sono in pausa di riflessione), chi aveva deciso di lasciarsi non si è rimesso insieme. Ma a destare particolare scalpore è stato Mirko.

Il 26enne, che ha deciso di lasciare il programma da solo e quindi lasciando la sua fidanzata Perla, ha trovato l'amore tra le braccia della tentatrice Greta. Tra i due era nato un feeling particolare durante il soggiorno in Sardegna, ma in pochi avrebbero scommesso su di un loro reale legame affettivo. Beh, dopo solo un mese però i due si sono dichiarati innamoratissimi, anzi innamorati pazzi, e per suggellare questo legame hanno deciso di farsi lo stesso tatuaggio e nello stesso punto, l'avambraccio sinistro. "I tuoi occhi, la mia cura" questa è la frase che si sono tatuati e ovviamente Lucarelli non poteva non commentare questa decisione, forse un po' troppo affrettata.

"Ma il laser poi lo paga Maria?", ha scritto provocatoriamente la giornalista che ha anche tirato in ballo, scherzosamente, Maria De Filippi (in quanto la sua società, la Fascino srl, è produttrice dello show). È chiarissima l'opinione di Lucarelli sui due: secondo lei (ma anche secondo moltissimi utenti sui social) i due presto si lasceranno e quando lo faranno si pentiranno di essersi fatti un tatuaggio coordinato.

Le segnalazioni su Greta

Su Instagram Mirko e Greta hanno condiviso tre foto che li ritraggono insieme. Oltre a moltissimi commenti di felicitazioni, uno in particolare cattura l'attenzione: è quello di Deianira Marzano, una vera e propria esperta di gossip. Marzano ha scritto: "Già ci sono arrivate 2.000 segnalazioni su di lei, attenta con chi parli che le estetiste sono quelle che riportano tutto…". Facendo così capire che alcune delle segnalazioni arrivano da persone molto vicine a lei. Chissà come andrà a finire la storia e se i due dovranno ricorrere al laser veramente.