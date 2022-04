Senti che fame! Nonna pensaci tu: Lidia Bastianich e Anna Moroni sbarcano su Food Network

Novità in arrivo in casa Food Network. Nella fascia pomeridiana domenicale sbarcano due irresistibili nonne: Lidia Bastianich e Anna Moroni, pronte a stupirci tra ricette e aneddoti culinari. L’appuntamento con la prima puntata di “Senti che fame! Nonna pensaci tu” è in onda domani – 10 aprile - a partire dalle 15:00.

Senti che fame! Nonna pensaci tu: format e anticipazioni

Lidia Bastianich e Anna Moroni vestiranno i panni di due nonne sagge ma moderne. Il tema principale dello show sarà ovviamente la cucina: le due donne prepareranno ricette della tradizione, sia italiane che statunitensi, talvolta rivisitate con un tocco di originalità. Tra un piatto e l’altro ci racconteranno aneddoti culinari e familiari, esperienze di vita vissuta, viaggi ed emozioni private. Senti che fame! Nonna pensaci tu è registrato a Roma: la città eterna farà da sfondo ideale per i piatti e i ricordi di Lidia e Anna.

Chi sono Lidia Bastianich e Anna Moroni

Lidia Bastianich è una cuoca italoamericana, conosciuta anche per essere la madre dell’imprenditore Joe Bastianich. Nel corso della sua vita ha aperto ristoranti, scritto libri e partecipato a show televisivi come Masterchef Junior. Anche Anna Moroni è una cuoca: per ben 16 anni ha curato una rubrica nel popolare programma di Rai 1 La prova del cuoco. 75 anni la prima e 83 anni la seconda, le due nonne si metteranno in gioco in questo programma culinario - ironico fin dal titolo - prodotto da Me Production in esclusiva per Discovery Italia.

Dove vederlo in tv (domenica 10 aprile)

“Senti che fame! Nonna pensaci tu” inizierà domani 10 aprile a partire dalle 15:00 su Food Network (Canale 33) e andrà in onda ogni domenica pomeriggio per un totale di otto episodi. Tutte le puntata saranno visibili anche in diretta streaming sul sito ufficiale del canale.

Il promo del nuovo coking show di Food Network