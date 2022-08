Sento la terra girare: lo spettacolo di Teresa Mannino, stasera in tv

“Sento la terra girare” è l’ultimo spettacolo teatrale della comica siciliana Teresa Mannino. Partendo da spunti apertamente ambientalisti (il mare sempre più inquinato, lo spropositato utilizzo della plastica) traccia un divertente ma critico quadro della volgare e superficiale società odierna. Scopriamo qualcosa in più sullo show, in onda questa sera su Nove.

Sento la terra girare: anticipazioni

Per la terza domenica di fila, il canale Nove dedica la sua prima serata a Teresa Mannino, attrice e cabarettista molto legata alla sua Palermo. Dopo “Terrybilmente divagante” e ”Sono nata il ventitrè” va in onda lo spettacolo dal titolo "Sento la terra girare", portato per la prima volta in scena nel 2018 e dalla durata di circa 105 minuti. Lo show inizia con Teresa che, dopo essere stata chiusa in un armadio per molti anni, decide di uscire per informarsi sullo stato in cui versa il mondo. Comincia dunque a fare le prime scoperte: il mare è sommerso di plastica, l'acqua da bere latita e forse anche l'asse della Terra ha perso qualche certezza. Il mondo sembra impazzito e tra spot grotteschi e fake news non resta che tornarsene nell'armadio: ma forse anche quello spazio muta velocemente. La Mannino parla dunque di salvaguardia ambientale, ma non dimentica l'autobiografia e la sua Sicilia. Il suo è uno sguardo ovviamente ironico ma che porta avanti con lucidità il discorso su una società che sta mutando ovviamente in peggio.

Dove vedere Sento la terra girare stasera in tv e in streaming (domenica 14 agosto)

Lo spettacolo di Teresa Mannino dal titolo Sento la terra girare va in onda questa sera su Nove alle 21.25 e in diretta streaming sul sito web della rete.