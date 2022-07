Serafino, stasera su Rete 4 il film con Adriano Celentano: trama e cast

Serafino va in onda oggi alle 21.25 su Rete 4. Adriano Celentano veste i panni del protagonista: pastore ribelle, che conduce una vita libera e felice sui monti, un giorno eredita una grossa somma in denaro. A quel punto deve decidere se modificare le sue abitudini o se scegliere la libertà. Leggiamo qualcosa in più su questo lungometraggio.

Serafino: cast e trama

Serafino esce al cinema nel 1968 e tocca alcune tematiche in voga in quello specifico periodo storico: come la libertà (anche sessuale), il superamento delle regole ferree a cui la società aveva abituato il cittadino, la ribellione delle nuove generazioni. Il film è tutto al servizio di Adriano Celentano, autore anche della canzone omonima: grazie a lui ebbe un successo straordinario risultando il più visto in Italia della stagione 1968-69.

Curiosamente alla regia troviamo un maestro del nostro cinema come Pietro Germi, autore di commedie più complesse ed argute (Divorzio all’italiana, Sedotta e abbandonata, Signore & Signori). Oltre a Celentano, nel cast figurano Ottavia Piccolo, Francesca Romana Coluzzi e Saro Urzì. Serafino Morin è un pastore che vive sui monti di Arquata del Tronto, sommerso dalla natura e dall’amore. Qualcuno lo considera un po’ tonto.

Alla morte di zia Gesuina, Serafino eredita una elevata somma in denaro. A quel punto i parenti - a partire da zio Agenore - cominciano a mettersi di mezzo, obbligandolo a sposare la cugina Lidia, che da molto tempo fa coppia fissa con lui. Serafino però è solito andare a letto anche con la prostituta Asmara, che condivide senza patemi d’animo con i suoi amici più cari. A quel punto la vita di Serafino potrebbe essere ad un bivio: accasarsi e limitare la sua zona d’azione oppure scegliere la libertà e andare avanti per la sua strada?

Dove vedere Serafino stasera in tv (sabato 16 luglio 2022)

Serafino va in onda questa sera, 16 luglio, su Rete 4 alle 21.25 e in streaming - live e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.