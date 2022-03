La frecciata in diretta di Serena Autieri a Mara Venier (passata inosservata a "Domenica In")

"Ci vediamo tra pochissimo, sto venendo da te, Zia Mara". Così Serena Autieri annunciava il suo ingresso a Domenica In, attraverso i suoi canali social, poco prima che la conduttrice la chiamasse in studio. L'arrivo sulla scena accanto alla presentatrice veneta, però, ha lasciato perplesso più di qualche telespettatore. Il motivo? La frase pronunciata da Autieri stessa subito dopo il suo ingresso.

"Ma per fare una intervista con te devo venire alle due?", ha domandato Autieri a Venier. Di tutta risposta, la conduttrice ha precisato che si tratta di un periodo complicato dal punto di vista dell'attualità, in cui spesso le scalette vanno a farsi benedire per la necessità di restare aggiornati sulle notizie che arrivano dalla guerra in Ucraina voluta da Putin. Tutto, insomma, si è risolto con un sorriso, ma su Twitter in molti fanno notare Autieri abbia tenuto a fare la sua "precisazione" nonostante avesse potuto far finta di niente.

Ad ogni modo, subito dopo Autieri si è esibita sulle note di "Roma nun fa la stupida stasera", brano in promozione dello spettacolo "Rugantino" che porterà in scena nei teatri italiani in queste settimane.

L'ospitata di Serena però si è conclusa così. Nessuna intervista per lei, poiché Venier è passato subito allo spazio successivo, ovvero ad intervistare gli attori Marco Giallini e Giampaolo Morelli. Era prevista una intervista per lei e poi è saltata? Non è dato sapere.