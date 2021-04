Serena Bortone 'fa tardi' con le sorelle Izzo: Antonella Boralevi perde la pazienza

Non capita mai di vedere in tv le sorelle Izzo al completo ed è un peccato perché il quartetto è davvero esilarante. Lo sa bene Serena Bortone, che le ha ospitate a 'Oggi è un altro giorno' e si è divertita - come il pubblico a casa - ad ascoltare le loro chiacchiere familiari. Un siparietto irresistibile, che però non è andato giù ad Antonella Boralevi.

La scrittrice, in collegamento da casa, aspettava di prendere la parola per presentare il suo ultimo libro, 'Tutto il sole che c'è', ma evidentemente c'è stato un piccolo ritardo e appena la padrona di casa l'ha chiamata, ha risposto stizzita: "Sì, sono qui e piacerebbe parlare anche a me". Visibilmente infastidita, Serena Bortone va avanti ma la Boralevi non stempera la tensione: "Siccome è una situazione un po' complicata da un punto di vista di set, non capisco se stai parlando con me o con il tuo studio". A questo punto a perdere la pazienza è la conduttrice, che dopo qualche secondo di imbarazzante silenzio replica: "E va bene, sto parlando con te. Probabilmente c'è un problema con il collegamento".

Nervi tesi per qualche momento, poi si inizia a parlare del libro. Ma quanta fatica.