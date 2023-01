Serena Bortone ancora con il braccio fasciato: "Ho la malattia di De Quervain"

Da giorni Serena Bortone conduce il suo programma Oggi è un altro giorno con il braccio fasciato. Pochi giorni fa a Samuel Peron aveva spiegato di essersi sottoposta ad un intervento, ma si era limitata a spiegare brevemente che era "l’evoluzione del mio malessere al polso".

Ieri ha deciso di spiegare quale fosse questo problema e durante l'intervista a Giovanni Minoli Bortone ha iniziato a parlare della sua salute. Minoli le ha chiesto se si fosse ferita, ma Serena non volendo creare allarmismi ha prontamente replicato: "Non esageriamo. Ferita sembra una cosa epica invece mi sono operata perché avevo la malattia di De Quervain". È stata la stessa Bortone a tranquillizzare i suoi affezionati telespettatori sottolineando che non è nulla di grave, ma per qualche altro giorno dovrà tenere il polso fasciato in quanto le allevia il dolore.

Che cos’è la sindrome di De Quervain

La Sindrome di De Quervain è un tipo di infiammazione che colpisce i due tendini localizzati alla base del pollice e la guaina di scorrimento che li avvolge la guaina che ricopre i due tendini. La sindrome si manifesta con un intenso dolore al polso e al pollice e si aggrava ad ogni suo movimento. L'infiammazione porta anche la guaina a gonfiarsi e quindi a comprimere i tendini ed aumentando lo stato irritativo.

La terapia non chirurgica comprende l'uso di un tutore, riposo, terapia fisioterapica e l'assunzione di antinfiammatori; quella chirurgica invece consiste in un piccolo taglio alla base del pollice che permetterà di aprire la guaina che avvolge i tendini così da creare maggiore spazio per il loro movimento. Dopo l'intervento sono previsti circa 30 giorni di riposo in cui i movimenti della mano devono essere ridotti al minimo.