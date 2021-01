Serena Bortone positiva al coronavirus: la notizia è stata diffusa poco fa dal sito Dagospia che fa riferimento a voci di viale Mazzini secondo cui la conduttrice Rai sarebbe in isolamento in casa. E proprio da casa, racconta Dago, la giornalista dovrebbe condurre la puntata odierna del suo programma quotidiano di Rai1 ‘Oggi è un altro giorno’.

Serena Bortone positiva al coronavirus: ‘Oggi è un’altro giorno’ va in onda comunque

Ancora nessuna conferma ufficiale è arrivata riguardo la positività al coronavirus di Serena Bortone. Dagli account social del programma non si fa accenno alla situazione della conduttrice e, stando alle storie Instagram, la puntata odierna del programma ‘Oggi è un altro giorno’ in onda su Rai Uno dovrebbe svolgersi regolarmente e avere come ospite Stefania Sandrelli.

Coronavirus, il precedente a ‘Oggi è un altro giorno’

Già a novembre scorso un caso di coronavirus ha sviato il regolare svolgimento del programma di Rai1 ‘Oggi è un altro giorno'. La puntata di mercoledì 4 novembre, infatti, non andò in onda perché la conduttrice Serena Bortone e tutto lo staff furono messi in quarantena preventiva per la positività di una persona che nei giorni precedenti aveva avuto accesso allo studio del programma, in via Teulada, a Roma.