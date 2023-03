Serena Bortone via da Oggi è un altro giorno? Spunta il nome del possibile sostituto

A poco è servita la smentita di Serena Bortone che aveva spiegato che lei è una "dipendente della Rai e credo morirò, televisivamente s'intende, nel servizio pubblico" e che quindi il suo addio a Oggi è un altro giorno erano solo chiacchiere. A riaccendere la fiamma che la giornalista aveva prontamente spento ci ha pensato il settimanale Oggi che ha lanciato un'indiscrezione su un altro volto della tv pubblica.

Secondo il magazine Tiberio Timperi "sarà infatti uno dei mattatori del pomeriggio sulla rete ammiraglia a partire da settembre. Il suo nuovo incarico è ormai dato per certo. Ma chi sarà a pagare questa sua irrefrenabile ascesa? Chissà". Sotto a quel chissà potrebbe nascondersi il nome di Serena Bortone visto che il suo programma ricopre la fascia pomeridiana dalle 14 alle 16. Certo al momento sono solo ipotesi anche perché come la stessa Bortone dichiarò a Leggo su un'ipotetica decisione di cambiare conduzione del programma: "E perché dovrebbero? Io sono sempre stata un soldato dell'azienda. Non me ne sono mai pentita, ma nemmeno la Rai si è mai pentita di quello che mi ha affidato". Di certo al momento c'è solo che Timperi sarà al timone di Uno mattina Estate insieme a Serena Autieri a partire da giugno.