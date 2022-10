Serena Bortone caccia Memo Remigi: "Fuori da qui, intollerabile". Ha palpato Jessica Morlacchi

"Come avrete notato, da lunedi Memo Remigi non fa più parte di questo gruppo di lavoro". Cominciano così le dichiarazioni pubbliche di Serena Bortone sul caso Memo Remigi, il cantante 84enne accusato di aver palpeggiato in diretta la collega 35enne Jessica Morlacchi nella trasmissione di Oggi è un altro giorno.

"Remigi - prosegue la conduttrice ed autrice del programma pomeridiano di Rai Uno - si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e, per quanto mi riguarda, in nessun luogo".

Il fatto è avvenuto venerdì ma l'indiscrezione è stata lanciata dai giornali solo oggi. "Per rispetto della persone coinvolta - conclude Bortone - avevamo mantenuto riserbo, ma ora che l'episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi. Il dovere di esprimere anche pubblicamente soldiarietà a Jessica. Solidarietà mia, della direttrice e dell'azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora".