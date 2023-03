Serena Bortone via da "Oggi è un altro giorno"? La risposta

È ancora lunga la strada di Serena Bortone al timone di "Oggi è un altro giorno". Il programma pomeridiano di Rai 1, in onda dal 2020, è apprezzatissimo dal pubblico così come la conduttrice. "Sono affezionata a questa fascia perché mi consente di fare un programma orgogliosamente popolare" ha spiegato in un'intervista a Leggo, smorzando ogni ipotesi sul passaggio a una talk serale.

Questo programma Serena Bortone se l'è cucito addosso ed è difficile immaginarlo senza di lei, anche se alcune voci su un possibile benservito da parte della Rai sono girate (soprattutto dopo il cambio di Governo): "Sono nata nel servizio pubblico, sono una dipendente della Rai e credo morirò, televisivamente s'intende, nel servizio pubblico - ha assicurato, smentendo ogni rumors in merito - Avere come datori di lavoro i cittadini è un onore e una responsabilità. Io sono essenzialmente una persona libera". Su un'ipotetica decisione di cambiare conduzione del programma, ha detto: "E perché dovrebbero? Io sono sempre stata un soldato dell'azienda. Non me ne sono mai pentita, ma nemmeno la Rai si è mai pentita di quello che mi ha affidato".

L'esperienza a "Il Cantante Mascherato"

Nonostante si tenga ben stretto il suo "Oggi è un altro giorno", Serena Bortone è arrivata comunque in prima serata. Quest'anno, infatti, fa parte della giuria nella nuova edizione de "Il Cantante Mascherato", in onda su Rai 1 da sabato 18 marzo: "Per me un'esperienza del tutto nuova - ha raccontato - sono molto incuriosita e ringrazio Milly (Carlucci, ndr) per avermelo proposto. La maschera è da sempre una grande metafora delle finzioni a cui è costretto l'individuo, ma anche un sinonimo di divertimento. Io dico sempre: non è mai troppo tardi per un'infanzia felice".