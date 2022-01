Serena Bortone in lacrime per David Sassoli, il commovente omaggio in diretta

La morte improvvisa di David Sassoli ha lasciato sbigottito il mondo della politica, in cui gravitava ormai da anni - eletto, nel 2019, Presidente del Parlamento europeo - ma anche quello del giornalismo, in cui è nato e si è formato. Cronista, inviato, volto del Tg1, conduttore, sono tanti i colleghi che oggi lo piangono e gli rendono omaggio.

A Oggi è un altro giorno Serena Bortone ha aperto la puntata con l'Inno alla gioia, inno ufficiale dell'Unione Europea, per salutarlo con affetto e gratitudine. "Morte inaspettata e prematura" commenta la conduttrice con la voce rotta dal pianto, mentre ricorda il collega ma soprattutto l'amico David: "Fino all'ultimo dei suoi giorni ha lavorato, ha twittato ieri per la scomparsa di Silvia Tortora. Tanti di voi ricordano David come un volto televisivo. E' stato un giornalista, inviato del Tg1, conduttore. Tanti di noi - dice travolta dalla commozione - ricordano il suo sorriso. Un sorriso aperto, umano, curioso, intelligente, brillante".

L'emozione le impedisce di andare avanti e coinvolge Tiziana Ferrario, collegata da casa: "Tiziana, hai condotto il Tg1 delle 20 con David per anni. Dicci tu un ricordo". La giornalista è un fiume in piena: "Provo grande senso di smarrimento. Da questa mattina all'alba, quando mi sono svegliata e ho visto la notizia. David è stato un collega leale e anche un collega con cui ho condiviso tante battaglie. Le sue passioni sono state prima il giornalismo e poi la politica, non ha mai mescolato le due cose". Il suo ricordo è pieno di emozione, quella che David Sassoli per primo ha sempre trasmesso a tutti facendo il suo lavoro.